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İznik'te tarihin kapısı aralandı: Geyikli ve kalyonlu gizemli mozaik gün yüzüne çıktı
İznik'te tarihin kapısı aralandı: Geyikli ve kalyonlu gizemli mozaik gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İznik ilçesinde, sıradan bir ev temelinde başlayan kazılar, adeta tarihin kapılarını araladı. Hz. İsa dönemine ait olduğu iddia edilen, üzerinde... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:43+0300
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İznik Beyler Mahallesi’nde bir evin temelinde yürütülen kazı çalışmaları, tarihin karanlıkta kalan bir parçasını aydınlattı. İznik Müzesi'nin yürüttüğü incelemelerde, ilk bakışta sıradan görünen bu alanın altında Hz. İsa dönemine ait olduğu tahmin edilen bir mozaik yapı bulundu.Geyik ve kalyon figürleri heyecan yarattıGün yüzüne çıkan mozaikteki detaylar ise keşfi daha da gizemli hale getiriyor. Tarihi mozaikte bir kalyon ve bir geyik figürü yer alıyor. Arkeologlar bu sembollerin dönemin inançları, yaşam tarzı ve denizcilik kültürüyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.Kazı alanı özel koruma altına alındıTarihi önemi göz önüne alındığında, kazı alanı mavi brandalarla çevrildi ve "Kazı alanına girmek yasaktır" tabelaları yerleştirildi. Alan, İznik Müzesi'ne bağlı uzman arkeologlar tarafından titizlikle inceleniyor. İnşaat alanı artık resmi bir arkeolojik kazı alanı konumunda.Ayrıca Oscar ödüllü aktör Russel Crowe'un başrol oynadığı Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin de kazı yapılan alanın yakınlarında olduğu iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/meteorolojiden-15-kent-icin-sari-alarm-akom-istanbul-icin-saat-verdi-kuvvetli-geliyor-1096296162.html
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bursa, i̇znik, geyik
bursa, i̇znik, geyik

İznik'te tarihin kapısı aralandı: Geyikli ve kalyonlu gizemli mozaik gün yüzüne çıktı

12:43 17.05.2025
© Fotoğrafİznik mozaik
İznik mozaik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Fotoğraf
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Bursa’nın İznik ilçesinde, sıradan bir ev temelinde başlayan kazılar, adeta tarihin kapılarını araladı. Hz. İsa dönemine ait olduğu iddia edilen, üzerinde geyik ve kalyon figürlerinin yer aldığı mozaik bulundu. Kazı alanı müze kontrolüne alındı, arkeologlar keşfin peşinde...
İznik Beyler Mahallesi’nde bir evin temelinde yürütülen kazı çalışmaları, tarihin karanlıkta kalan bir parçasını aydınlattı. İznik Müzesi'nin yürüttüğü incelemelerde, ilk bakışta sıradan görünen bu alanın altında Hz. İsa dönemine ait olduğu tahmin edilen bir mozaik yapı bulundu.

Geyik ve kalyon figürleri heyecan yarattı

Gün yüzüne çıkan mozaikteki detaylar ise keşfi daha da gizemli hale getiriyor. Tarihi mozaikte bir kalyon ve bir geyik figürü yer alıyor. Arkeologlar bu sembollerin dönemin inançları, yaşam tarzı ve denizcilik kültürüyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Kazı alanı özel koruma altına alındı

Tarihi önemi göz önüne alındığında, kazı alanı mavi brandalarla çevrildi ve "Kazı alanına girmek yasaktır" tabelaları yerleştirildi. Alan, İznik Müzesi'ne bağlı uzman arkeologlar tarafından titizlikle inceleniyor. İnşaat alanı artık resmi bir arkeolojik kazı alanı konumunda.
Ayrıca Oscar ödüllü aktör Russel Crowe'un başrol oynadığı Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin de kazı yapılan alanın yakınlarında olduğu iddia ediliyor.
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