https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/meteorolojiden-15-kent-icin-sari-alarm-akom-istanbul-icin-saat-verdi-kuvvetli-geliyor-1096296162.html

Meteoroloji'den 15 kent için sarı alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı, kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den 15 kent için sarı alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı, kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, hafta sonu için hava durumu raporunu paylaştı ve 15 il için sarı kodlu alarm verdi. Yurdun batısı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında..... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T09:45+0300

2025-05-17T09:45+0300

2025-05-17T09:46+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

manisa

kütahya

karaman

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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i̇stanbul

hava durumu

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Türkiye'nin batısı, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile güne başladı. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için hava raporunu yayımladı. 15 il için sarı alarm: AKOM İstanbul için saat verdi15 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul için uyarı geldi. 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı verilen illerKuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Balıkesir, Bursa ve sağanak beklenen Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumuBALIKESİR °C, 25°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.EDİRNE °C, 22°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İSTANBUL °C, 21°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.KIRKLARELİ °C, 21°CÇok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.DENİZLİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.İZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu.ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.HATAY °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu.ISPARTA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu.ANKARA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.ÇANKIRI °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.KONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.KASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.AMASYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu.ARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu.SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu.KARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu.MALATYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu.VAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu.GAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutlu.MARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu.SİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutlu.

türki̇ye

manisa

kütahya

karaman

i̇stanbul

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