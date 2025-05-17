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Meteoroloji'den 15 kent için sarı alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı, kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 15 kent için sarı alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı, kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, hafta sonu için hava durumu raporunu paylaştı ve 15 il için sarı kodlu alarm verdi. Yurdun batısı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında..... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
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kütahya
karaman
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Türkiye'nin batısı, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile güne başladı. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için hava raporunu yayımladı. 15 il için sarı alarm: AKOM İstanbul için saat verdi15 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul için uyarı geldi. 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı verilen illerKuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Balıkesir, Bursa ve sağanak beklenen Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumuBALIKESİR °C, 25°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.EDİRNE °C, 22°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İSTANBUL °C, 21°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.KIRKLARELİ °C, 21°CÇok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.DENİZLİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.İZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu.ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.HATAY °C, 35°CParçalı ve çok bulutlu.ISPARTA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu.ANKARA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.ÇANKIRI °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu.KONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.KASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.AMASYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu.ARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu.SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu.TRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu.KARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu.MALATYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu.VAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu.GAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutlu.MARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu.SİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutlu.
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Meteoroloji'den 15 kent için sarı alarm: AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı, kuvvetli geliyor

09:45 17.05.2025 (güncellendi: 09:46 17.05.2025)
© AA / Osmancan GürdoğanSağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Meteoroloji, hafta sonu için hava durumu raporunu paylaştı ve 15 il için sarı kodlu alarm verdi. Yurdun batısı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında... Yağışların öğle saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına da etkili olacak. Öte yandan AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi.
Türkiye'nin batısı, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile güne başladı. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için hava raporunu yayımladı.

15 il için sarı alarm: AKOM İstanbul için saat verdi

15 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul için uyarı geldi. 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.
Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Balıkesir, Bursa ve sağanak beklenen Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu

BALIKESİR °C, 25°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
EDİRNE °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli.
KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu.
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu.
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu.
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