https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/istanbulda-kadin-tetikci-dehseti-is-insanina-kursunlu-mesaj-odemezsen-olursun-1096302674.html

İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti: İş insanına kurşunlu mesaj: 'Ödemezsen ölürsün'

İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti: İş insanına kurşunlu mesaj: 'Ödemezsen ölürsün'

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece’de, iş insanı H.S.'nin aracı ve iş yeri kurşunlandı. İlk başta erkek sanılan saldırgan, olaydan sonra etek giyince kadın olduğu ortaya... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T13:33+0300

2025-05-17T13:33+0300

2025-05-17T13:33+0300

türki̇ye

i̇stanbul

tetikçi

tehdit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096302815_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ebb2bf847e702fa9b372ba32ccf3b6d5.jpg

27 Nisan’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde iş adamı H.S.’nin otomobili kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis, saldırganın olay öncesinde H.S.’ye "Babanın bize vergi borcu var" yazılı bir mesaj gönderdiğini belirledi.Eşofmanlı şüpheli erkek sanıldıSabah'ın haberine göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın eşofman ve mont giydiği, bu nedenle polis tarafından erkek zannedildiği öğrenildi. Kamera takibiyle adım adım izlenen saldırgan, bir binanın girişine girerek izini kaybettirdi.Kılık değiştirerek kaçtıBirkaç dakika sonra binadan çıkan şüpheli, bu kez mini etek giymişti. Ancak ayakkabılarının aynı olması polisin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli, kırmızı bir otomobile binerek ortadan kayboldu.Korsan taksi i̇zi ele verdiGasp Büro Amirliği ekipleri, kırmızı otomobilin bir korsan taksi olduğunu belirledi. Taksi sürücüsü, şüpheliyi bıraktığı adresi polisle paylaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kadının kimliğini tespit etti.Polis ekipleri, şüpheli E.T.’yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, Gasp Büro Amirliği’nde sorgulandı.Cep telefonu her şeyi ortaya çıkardıŞüpheli, sorgusunda suçlamaları reddetse de cep telefonunda yapılan incelemeler her şeyi açığa çıkardı. Telefonda, “Sende mi tetikçi oldun” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar bulundu. Bu yazışmalar, E.T.’nin tetikçilik yaptığını gösterdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın tetikçi E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kendini-istihbarat-gorevlisi-gorevlisi-olarak-tanitti-kapalicarsida-100-milyonluk-vurgun-yapti-1096300701.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, tetikçi, tehdit