https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/istanbulda-kadin-tetikci-dehseti-is-insanina-kursunlu-mesaj-odemezsen-olursun-1096302674.html
İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti: İş insanına kurşunlu mesaj: 'Ödemezsen ölürsün'
İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti: İş insanına kurşunlu mesaj: 'Ödemezsen ölürsün'
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece’de, iş insanı H.S.'nin aracı ve iş yeri kurşunlandı. İlk başta erkek sanılan saldırgan, olaydan sonra etek giyince kadın olduğu ortaya... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T13:33+0300
2025-05-17T13:33+0300
2025-05-17T13:33+0300
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tetikçi
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27 Nisan’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde iş adamı H.S.’nin otomobili kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis, saldırganın olay öncesinde H.S.’ye "Babanın bize vergi borcu var" yazılı bir mesaj gönderdiğini belirledi.Eşofmanlı şüpheli erkek sanıldıSabah'ın haberine göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın eşofman ve mont giydiği, bu nedenle polis tarafından erkek zannedildiği öğrenildi. Kamera takibiyle adım adım izlenen saldırgan, bir binanın girişine girerek izini kaybettirdi.Kılık değiştirerek kaçtıBirkaç dakika sonra binadan çıkan şüpheli, bu kez mini etek giymişti. Ancak ayakkabılarının aynı olması polisin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli, kırmızı bir otomobile binerek ortadan kayboldu.Korsan taksi i̇zi ele verdiGasp Büro Amirliği ekipleri, kırmızı otomobilin bir korsan taksi olduğunu belirledi. Taksi sürücüsü, şüpheliyi bıraktığı adresi polisle paylaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kadının kimliğini tespit etti.Polis ekipleri, şüpheli E.T.’yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, Gasp Büro Amirliği’nde sorgulandı.Cep telefonu her şeyi ortaya çıkardıŞüpheli, sorgusunda suçlamaları reddetse de cep telefonunda yapılan incelemeler her şeyi açığa çıkardı. Telefonda, “Sende mi tetikçi oldun” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar bulundu. Bu yazışmalar, E.T.’nin tetikçilik yaptığını gösterdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın tetikçi E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/kendini-istihbarat-gorevlisi-gorevlisi-olarak-tanitti-kapalicarsida-100-milyonluk-vurgun-yapti-1096300701.html
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i̇stanbul, tetikçi, tehdit
i̇stanbul, tetikçi, tehdit
İstanbul’da kadın tetikçi dehşeti: İş insanına kurşunlu mesaj: 'Ödemezsen ölürsün'
İstanbul Küçükçekmece’de, iş insanı H.S.'nin aracı ve iş yeri kurşunlandı. İlk başta erkek sanılan saldırgan, olaydan sonra etek giyince kadın olduğu ortaya çıktı. Kadın tetikçi E.T., polisin korsan taksi takibiyle yakalandı. Cep telefonunda ise tetikçi olduğunu gösteren mesajlar bulundu.
27 Nisan’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde iş adamı H.S.’nin otomobili kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis, saldırganın olay öncesinde H.S.’ye "Babanın bize vergi borcu var" yazılı bir mesaj gönderdiğini belirledi.
Eşofmanlı şüpheli erkek sanıldı
Sabah'ın haberine göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın eşofman ve mont giydiği, bu nedenle polis tarafından erkek zannedildiği öğrenildi. Kamera takibiyle adım adım izlenen saldırgan, bir binanın girişine girerek izini kaybettirdi.
Birkaç dakika sonra binadan çıkan şüpheli, bu kez mini etek giymişti. Ancak ayakkabılarının aynı olması polisin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli, kırmızı bir otomobile binerek ortadan kayboldu.
Korsan taksi i̇zi ele verdi
Gasp Büro Amirliği ekipleri, kırmızı otomobilin bir korsan taksi olduğunu belirledi. Taksi sürücüsü, şüpheliyi bıraktığı adresi polisle paylaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kadının kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheli E.T.’yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, Gasp Büro Amirliği’nde sorgulandı.
Cep telefonu her şeyi ortaya çıkardı
Şüpheli, sorgusunda suçlamaları reddetse de cep telefonunda yapılan incelemeler her şeyi açığa çıkardı. Telefonda, “Sende mi tetikçi oldun” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar bulundu. Bu yazışmalar, E.T.’nin tetikçilik yaptığını gösterdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın tetikçi E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.