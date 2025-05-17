https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-herhangi-bir-tehditten-korkmuyoruz-1096309043.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Herhangi bir tehditten korkmuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Herhangi bir tehditten korkmuyoruz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tahran'ın savaş peşinde olmadığını, ABD ile nükleer görüşmelere devam edeceğini ve ABD Başkanı’nın barış çağrılarıyla eş zamanlı... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T21:15+0300

2025-05-17T21:15+0300

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poli̇ti̇ka

haberler

mesud pezeşkiyan

donald trump

i̇ran

abd

tahran

ayetullah ali hamaney

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan müzakere edeceklerini söylediği açıklamasında, "Bir savaş başlatma niyetinde değiliz. Ancak hiçbir tehditten de korkmuyoruz" cümlelerinin altını çizdi.Pezeşkiyan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Trump bir yandan İran’ı barışa davet ediyor, diğer yandan ise ülkesinin geliştirdiği imha araçlarıyla tehdit ediyor. Bu durumda hangi sözünün ciddiye alınması gerektiği belirsiz” dedi.Geçen hafta İran ile ABD arasında Tahran’ın nükleer programı ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin dördüncü tur görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu görüşme turu, taraflar arasındaki diyaloğun başlamasından bir ay sonra ve Muskat’ta düzenlenen önceki istişareler arasında verilen uzun aranın ardından yapılmıştı.Tahran ve Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin birinci ve üçüncü turu sırasıyla 12 ve 26 Nisan tarihlerinde Umman'da, ikinci turu ise 19 Nisan'da Roma'da gerçekleştirilmişti. İki ülke arasında uzun süredir askıda olan görüşmelerin yeni turu, ABD Başkanı Trump'ın Mart ayı başında İran dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup yazarak hem İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir anlaşma teklif etmesi hem de diplomatik çabaların başarısız olması halinde askeri bir karşılık verme tehdidinde bulunmasının ardından başlamıştı. İran, ABD ile doğrudan görüşme olasılığını reddetmişti ancak dolaylı diyaloğu kabul etmişti.İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran arasında imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iran-abd-ile-nukleer-anlasma-icin-sartini-acikladi-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilsin-1096260874.html

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