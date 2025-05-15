https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iran-abd-ile-nukleer-anlasma-icin-sartini-acikladi-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilsin-1096260874.html
İran, ABD ile nükleer anlaşma için şartını açıkladı: 'Ekonomik yaptırımlar kaldırılsın'
İran, ABD ile nükleer anlaşma için şartını açıkladı: 'Ekonomik yaptırımlar kaldırılsın'
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Hamaney'in siyasi konulardaki danışmanı Ali Şamhani yaptığı açıklamada, Tahran'ın yaptırımların kaldırılması halinde ABD ile nükleer anlaşma... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T20:41+0300
2025-05-15T20:41+0300
2025-05-15T20:41+0300
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İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Şemhani NBC News’e yaptığı açıklamad Tahran'ın ABD ile bir nükleer anlaşma imzalamaya ve bilhassa da İran'ayönelik tüm ekonomik yaptırımların iptal edilmesi karşılığında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından kurtulmayı taahhüt etmeye hazır olduğunu söyledi."İran, ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD Başkanı Donald Trump ile belirli koşullar altında bir nükleer anlaşma imzalamaya hazır" diyen Şemhani, İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması karşılığında İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğini, silah olarak kullanılabilecek yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından kurtulacağını, uranyumu yalnızca sivil kullanım için gereken daha düşük düzeylerde zenginleştirmeyi kabul edeceğini ve uluslararası denetçilerin süreci izlemesine izin vereceğini söyledi.Söz konusu koşulların yerine getirilmesi halinde İran'ın anlaşmayı 'bugün' imzalamayı kabul edip etmeyeceği sorusuna Şemhani, olumlu yanıt verdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran-ABD nükleer müzakere sürecini, Washington'daki lobiler aracılığıyla rayından çıkarmaya çalışabileceğinden endişe duyduklarını vurgulayan Şemhani, "Eğer Amerikalılar Netanyahu’nun etkisini ortadan kaldırırlarsa, İran'la nükleer anlaşmayı kolaylıkla imzalayabilirler" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iranli-uzman-marandi-tahran-egemenligini-ihlal-eden-hicbir-anlasmayi-kabul-etmeyecek-1096260128.html
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ali şamhani, ali şemhani, tahran, abd, i̇ran, nbc news, ortadoğu, donald trump
ali şamhani, ali şemhani, tahran, abd, i̇ran, nbc news, ortadoğu, donald trump
İran, ABD ile nükleer anlaşma için şartını açıkladı: 'Ekonomik yaptırımlar kaldırılsın'
İran dini lideri Hamaney'in siyasi konulardaki danışmanı Ali Şamhani yaptığı açıklamada, Tahran'ın yaptırımların kaldırılması halinde ABD ile nükleer anlaşma imzalamaya hazır olduğunu dile getirdi.
İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Şemhani NBC News’e yaptığı açıklamad Tahran'ın ABD ile bir nükleer anlaşma imzalamaya ve bilhassa da İran'ayönelik tüm ekonomik yaptırımların iptal edilmesi karşılığında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından kurtulmayı taahhüt etmeye hazır olduğunu söyledi.
"İran, ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD Başkanı Donald Trump ile belirli koşullar altında bir nükleer anlaşma imzalamaya hazır" diyen Şemhani, İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması karşılığında İran'ın asla nükleer silah üretmeyeceğini, silah olarak kullanılabilecek yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarından kurtulacağını, uranyumu yalnızca sivil kullanım için gereken daha düşük düzeylerde zenginleştirmeyi kabul edeceğini ve uluslararası denetçilerin süreci izlemesine izin vereceğini söyledi.
Söz konusu koşulların yerine getirilmesi halinde İran'ın anlaşmayı 'bugün' imzalamayı kabul edip etmeyeceği sorusuna Şemhani, olumlu yanıt verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran-ABD nükleer müzakere sürecini, Washington'daki lobiler aracılığıyla rayından çıkarmaya çalışabileceğinden endişe duyduklarını vurgulayan Şemhani, "Eğer Amerikalılar Netanyahu’nun etkisini ortadan kaldırırlarsa, İran'la nükleer anlaşmayı kolaylıkla imzalayabilirler" ifadelerini kullandı.