https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/irak-disisleri-bakani-huseyin-arap-birligi-putinin-rus-arap-zirvesine-katilim-davetini-1096308925.html

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Arap Birliği, Putin'in Rus-Arap zirvesine katılım davetini değerlendirecek

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: Arap Birliği, Putin'in Rus-Arap zirvesine katılım davetini değerlendirecek

Sputnik Türkiye

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği'nin Putin'in Rus-Arap zirvesine katılım davetini değerlendireceğini belirtti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

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Irak'ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında Sputnik muhabirinin ilgili sorusunu yanıtlayan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Arap Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus-Arap zirvesine katılım davetini değerlendireceğini ve muhtemelen onay vereceğini söyledi.Hüseyin, “Rus-Arap zirvesinin ekim ayında Rusya'da yapılması yönünde bir teklif var. Bu konu üzerinde çalışılacak. Zirvenin yapılmasına onay verileceğini düşünüyorum” dediDaha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Arap Birliği liderleri ve genel sekreterini, Rusya’nın 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığı ilk Rus-Arap Zirvesi’ne katılmaya davet ettiğini duyurmuştu.Irak şu anda Arap Birliği’nin dönem başkanlığını yürütüyor. 34. Arap Birliği Zirvesi Bağdat’ta düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/putinden-arap-birligi-liderlerine-ilk-rus-arap-zirvesine-davet-1096297010.html

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fuad hüseyin, irak, arap birliği, arap birliği zirvesi, rusya, kremlin, bağdat