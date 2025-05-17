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İETT otobüsünden yola mazot aktı: Kayan araçlar birbirine girdi
İETT otobüsünden yola mazot aktı: Kayan araçlar birbirine girdi
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Üsküdar'da bir İETT otobüsünden yola mazot aktı. Kayganlaşan yolda bir çok araba kaza yaptı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
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Üsküdar Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsünden yola mazot aktı. Kayganlaşan rampalı yolda çok sayıda araç kazaya karıştı, kaldırıma çıktı. Bazılar kaldırıma çıktı, bazıları kaza yaptıÜsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı. Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.Duramadı, başka arabaya çarptıKazaya karışan araç sürücülerinden Ömer Faruk Çeber, yolun ortasına mazot döküldüğünü, yokuş aşağı inerken çevredekilerin el işareti yaparak durmalarını istediğini söyledi. Dururken kaldırıma çarptıklarını ve lastiklerinin patladığını dile getiren Çeber, "Araçlar duramadı, gelen birbirine vurdu. Yaklaşık 3 saattir burada mahsur kaldık. Belediye aracı daha yeni geldi. Böyle bir kaza yaşadık, Allah beterinden korusun." dedi.
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İETT otobüsünden yola mazot aktı: Kayan araçlar birbirine girdi

12:07 17.05.2025
üsküdar kaza
üsküdar kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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Üsküdar'da bir İETT otobüsünden yola mazot aktı. Kayganlaşan yolda bir çok araba kaza yaptı.
Üsküdar Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsünden yola mazot aktı. Kayganlaşan rampalı yolda çok sayıda araç kazaya karıştı, kaldırıma çıktı.

Bazılar kaldırıma çıktı, bazıları kaza yaptı

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı. Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.
Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.

Duramadı, başka arabaya çarptı

Kazaya karışan araç sürücülerinden Ömer Faruk Çeber, yolun ortasına mazot döküldüğünü, yokuş aşağı inerken çevredekilerin el işareti yaparak durmalarını istediğini söyledi. Dururken kaldırıma çarptıklarını ve lastiklerinin patladığını dile getiren Çeber, "Araçlar duramadı, gelen birbirine vurdu. Yaklaşık 3 saattir burada mahsur kaldık. Belediye aracı daha yeni geldi. Böyle bir kaza yaşadık, Allah beterinden korusun." dedi.
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