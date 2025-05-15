https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/osmaniyede-saganak-felaketi-7-arac-dereye-suruklendi-arama-calismalari-suruyor-1096262260.html

Osmaniye'de sağanak felaketi: 7 araç dereye sürüklendi, arama çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de sağanak felaketi: 7 araç dereye sürüklendi, arama çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükleyerek tarım arazilerini su altında... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T22:09+0300

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sel

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araba

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Osmaniye'de şiddetli sağanak sonucu taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükledi.Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası Bülbül Deresi taşınca park halindeki 7 otomobil dereye sürüklendi, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Kadirli-Sumbas kara yolu trafiğe kapatılırken, ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 5 araçta kimsenin bulunmadığının belirlendiğini, diğer 2 araç için ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüğünü açıkladı.

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