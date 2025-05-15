https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/osmaniyede-saganak-felaketi-7-arac-dereye-suruklendi-arama-calismalari-suruyor-1096262260.html
Osmaniye'de sağanak felaketi: 7 araç dereye sürüklendi, arama çalışmaları sürüyor
Osmaniye'de sağanak felaketi: 7 araç dereye sürüklendi, arama çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükleyerek tarım arazilerini su altında... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T22:09+0300
2025-05-15T22:09+0300
2025-05-15T22:09+0300
türki̇ye
sel
sel felaketi
yağmur
yağmur suyu
araba
araba kazası
vali
arama
arama kurtarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096262041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a227081e88620c9e000704eaa540a0a2.jpg
Osmaniye'de şiddetli sağanak sonucu taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükledi.Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası Bülbül Deresi taşınca park halindeki 7 otomobil dereye sürüklendi, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Kadirli-Sumbas kara yolu trafiğe kapatılırken, ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 5 araçta kimsenin bulunmadığının belirlendiğini, diğer 2 araç için ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bir-bolgede-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1095943257.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096262041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e2bc2d64ba499f273bf15cd74e121b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, araba, araba kazası, vali, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma, arama kararı
sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, araba, araba kazası, vali, arama, arama kurtarma, arama-kurtarma, arama kararı
Osmaniye'de sağanak felaketi: 7 araç dereye sürüklendi, arama çalışmaları sürüyor
Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükleyerek tarım arazilerini su altında bıraktı. Vali Erdinç Yılmaz, metrekareye 90 kilogram yağış düştüğünü belirterek, suya kapılan araçlarda can kaybı olmaması için arama çalışmaları yapıldığını duyurdu.
Osmaniye'de şiddetli sağanak sonucu taşan Bülbül Deresi, park halindeki 7 aracı sürükledi.
Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası Bülbül Deresi taşınca park halindeki 7 otomobil dereye sürüklendi, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Kadirli-Sumbas kara yolu trafiğe kapatılırken, ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 5 araçta kimsenin bulunmadığının belirlendiğini, diğer 2 araç için ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüğünü açıkladı.