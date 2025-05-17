https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/icisleri-bakanligi-uyardi-izmir-icin-turuncu-18-il-icin-sari-gok-gurultulu-saganak-ve-firtina-1096295228.html

İçişleri Bakanlığı uyardı: İzmir için 'turuncu', 18 il için 'sarı' gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı uyardı: İzmir için 'turuncu', 18 il için 'sarı' gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yarın İzmir için 'turuncu', 18 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yaptı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T01:52+0300

2025-05-17T01:52+0300

2025-05-17T01:52+0300

türki̇ye

i̇zmir

bursa

yalova

i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilerde, yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için 'turuncu' 18 il için 'sarı' uyarı verildi.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Hangi illerde sarı uyarı verildi?Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.Rüzgarın, İç Ege ile Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik ve İç Anadolu'da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde olması bekleniyor.

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