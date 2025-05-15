https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dugun-sezonu-oncesi-kuyumculardan-sahte-altin-uyarisi-ucuz-altin-diye-bir-sey-yoktur-1096245219.html

Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' uyarısı: Kuyumculara 'barkod ile takip' sistemi geliyor

Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' uyarısı: Kuyumculara 'barkod ile takip' sistemi geliyor

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken kuyumcular özellikle düğün sezonu öncesinde 'sahte altın' uyarısında bulundu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T12:49+0300

2025-05-15T12:49+0300

2025-05-15T12:56+0300

ekonomi̇

sahte altın

kuyumcu

altın fiyatları

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Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'de düğün sezonu açılıyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte altın alımları da yükselirken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez 'sahte altın' uyarısında bulundu. Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur" derken, mağduriyetlerin önüne geçmek için barkod sistemine geçiş çalışmaları başlattıklarını da dile getirdi. Bu yıl sahte altınla mücadele yılıAnkara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.Altına takip sistemi geliyorSahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını kaydetti. Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/altin-fiyatlarinda-sert-gerileme-bir-ayin-en-dusugunde-gram-fiyati-4-bin-tlnin-altinda-1096239026.html

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sahte altın, kuyumcu, altın fiyatları