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Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' uyarısı: Kuyumculara 'barkod ile takip' sistemi geliyor
Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' uyarısı: Kuyumculara 'barkod ile takip' sistemi geliyor
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken kuyumcular özellikle düğün sezonu öncesinde 'sahte altın' uyarısında bulundu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:49+0300
2025-05-15T12:56+0300
ekonomi̇
sahte altın
kuyumcu
altın fiyatları
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Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'de düğün sezonu açılıyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte altın alımları da yükselirken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez 'sahte altın' uyarısında bulundu. Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur" derken, mağduriyetlerin önüne geçmek için barkod sistemine geçiş çalışmaları başlattıklarını da dile getirdi. Bu yıl sahte altınla mücadele yılıAnkara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.Altına takip sistemi geliyorSahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını kaydetti. Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/altin-fiyatlarinda-sert-gerileme-bir-ayin-en-dusugunde-gram-fiyati-4-bin-tlnin-altinda-1096239026.html
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sahte altın, kuyumcu, altın fiyatları
sahte altın, kuyumcu, altın fiyatları

Düğün sezonu öncesi 'sahte altın' uyarısı: Kuyumculara 'barkod ile takip' sistemi geliyor

12:49 15.05.2025 (güncellendi: 12:56 15.05.2025)
© AAkuyumcu
kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA
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Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken kuyumcular özellikle düğün sezonu öncesinde 'sahte altın' uyarısında bulundu.
Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'de düğün sezonu açılıyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte altın alımları da yükselirken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez 'sahte altın' uyarısında bulundu. Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur" derken, mağduriyetlerin önüne geçmek için barkod sistemine geçiş çalışmaları başlattıklarını da dile getirdi.

Bu yıl sahte altınla mücadele yılı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik." dedi.

Altına takip sistemi geliyor

Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını kaydetti.
Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
EKONOMİ
Altın fiyatlarında sert gerileme, bir ayın en düşüğünde: Gram fiyatı 4 bin TL’nin altında
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