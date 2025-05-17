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'Global Dijital Forum 2025', Nijniy Novgorod'da yapılacak: 'Teknolojinin geleceği şekilleniyor'
'Global Dijital Forum 2025', Nijniy Novgorod'da yapılacak: 'Teknolojinin geleceği şekilleniyor'
Sputnik Türkiye
Nijniy Novgorod, 5–6 Haziran tarihlerinde Global Dijital Forum’a (GDF) ev sahipliği yapacak. Etkinlikte binden fazla BT (bilişim teknolojileri) uzmanı ve 10... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T20:50+0300
2025-05-17T20:50+0300
dünya
nijniy novgorod
rusya
bilgi teknolojileri (bt)
forum
program
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Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde tertip edilecek forumda 9 bin metrekarelik sergi alanı, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ile yapay zeka, siber güvenlik, dijital egemenlik ve daha birçok konuda oturumlar yer alacak.Aralarında bakanlar ve sektör liderlerinin de bulunduğu 70'ten fazla ülkeden katılımcı ağ kurma ve bilgi paylaşımı amacıyla bir araya gelecek.İki günlük programda öne çıkanlarProgramın birinci gününde ikili anlaşmaların imzalanması, atölye çalışmaları, mini konferanslar, video oyun turları ve öğrenciler ile genç uzmanlar için kurslar gibi interaktif etkinliklerle yapılması planlanıyor.İkinci gün ise dijital kalkınma ve fırsat eşitliğine odaklanan bir genel oturumla açılacak. İş gündeminde uluslararası dijital işbirliği, yapay zeka, dijital egemenlik, siber güvenlik, dijital uçurumun kapatılması, BT ihracatı ve post-truth çağında doğruluk kontrolü gibi konular yer alacak.Uluslararası ve üst düzey katılımAralarında muhtelif ülkelerin iletişim bakanları, BT uzmanları, iş dünyası liderleri, bilim ve sivil toplum camiasından isimlerin de bulunduğu 70'in üzerinde ülkeden temsilci katılacak.Katılımcılar, sektör liderleri ve politika yapıcılarla ağ kurma, en iyi uygulamaları paylaşma ve küresel dijital trendlerin şekillenmesine dair değerli bilgiler edinme fırsatı bulacak.Neden Nijniy Novgorod?Rusya'nın önde gelen BT merkezlerinden biri olarak bilinen Nijniy Novgorod, 800 yıllık tarihi ile güçlü bir sanayi ve bilim temelini bir araya getiriyor.Bölge, 38 bin 500'den fazla uzman istihdam eden 2 binden fazla BT şirketine sahip olmakla beraber yazılım endüstrisi gelişimi açısından Rusya'da üçüncü sırada yer alıyor.Ayrıca şehir mühendislik, metalürji, kimya ve petrokimya endüstrileri, elektronik ve enerji ile Rusya'nın ilk on sanayi bölgesi arasında yer alıyor.Kültürel deneyim ve destekTeknolojinin ötesinde, forum katılımcılara Volga Nehri’nin büyüleyici manzaralarını ve UNESCO dünya mirası alanlarını tanıtan kültürel programlar da sunuyor.Yabancı resmi heyetler foruma ücretsiz davet ediliyor; organizatörler konaklama, yemek, kültürel etkinlikler ve yerel ulaşım masraflarını karşılıyor. Ayrıca, vize işlemleri ve seyahat giderleri konusunda da destek sağlanacak.Dil desteği ve kayıtForumda eşzamanlı çeviri hizmeti İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, Farsça ve Rusça olmak üzere yedi dilde sunulacak.Programa kayıt işlemleri GDFCONF.COM adresi üzerinden yapılmaya devam ediyor.Onay sürecinin ardından katılımcılara, ilgi duydukları oturumları seçip etkinlik takvimlerini yönetebilecekleri kişisel bir hesap tanımlanıyor.Global Dijital Forum, dijital inovasyonun geleceğini kıtalar arası düzeyde şekillendirmeye yönelik dinamik bir buluşma noktası olmayı vadediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/putinden-arktika-icin-yeni-talimatlar-nukleer-buzkiran-gemilerinin-insasi-icin-talimat-verildi-1096307757.html
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nijniy novgorod, rusya, bilgi teknolojileri (bt), forum, program
nijniy novgorod, rusya, bilgi teknolojileri (bt), forum, program

'Global Dijital Forum 2025', Nijniy Novgorod'da yapılacak: 'Teknolojinin geleceği şekilleniyor'

20:50 17.05.2025
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Nijniy Novgorod, 5–6 Haziran tarihlerinde Global Dijital Forum’a (GDF) ev sahipliği yapacak. Etkinlikte binden fazla BT (bilişim teknolojileri) uzmanı ve 10 bin çevrim içi katılımcı, dijital teknoloji trendleri, iş birliği olanakları ve ticari fırsatlar üzerine fikir alışverişinde bulunacak.
Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde tertip edilecek forumda 9 bin metrekarelik sergi alanı, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ile yapay zeka, siber güvenlik, dijital egemenlik ve daha birçok konuda oturumlar yer alacak.
Aralarında bakanlar ve sektör liderlerinin de bulunduğu 70'ten fazla ülkeden katılımcı ağ kurma ve bilgi paylaşımı amacıyla bir araya gelecek.

İki günlük programda öne çıkanlar

Programın birinci gününde ikili anlaşmaların imzalanması, atölye çalışmaları, mini konferanslar, video oyun turları ve öğrenciler ile genç uzmanlar için kurslar gibi interaktif etkinliklerle yapılması planlanıyor.
İkinci gün ise dijital kalkınma ve fırsat eşitliğine odaklanan bir genel oturumla açılacak. İş gündeminde uluslararası dijital işbirliği, yapay zeka, dijital egemenlik, siber güvenlik, dijital uçurumun kapatılması, BT ihracatı ve post-truth çağında doğruluk kontrolü gibi konular yer alacak.

Uluslararası ve üst düzey katılım

Aralarında muhtelif ülkelerin iletişim bakanları, BT uzmanları, iş dünyası liderleri, bilim ve sivil toplum camiasından isimlerin de bulunduğu 70'in üzerinde ülkeden temsilci katılacak.
Katılımcılar, sektör liderleri ve politika yapıcılarla ağ kurma, en iyi uygulamaları paylaşma ve küresel dijital trendlerin şekillenmesine dair değerli bilgiler edinme fırsatı bulacak.

Neden Nijniy Novgorod?

Rusya'nın önde gelen BT merkezlerinden biri olarak bilinen Nijniy Novgorod, 800 yıllık tarihi ile güçlü bir sanayi ve bilim temelini bir araya getiriyor.
Bölge, 38 bin 500'den fazla uzman istihdam eden 2 binden fazla BT şirketine sahip olmakla beraber yazılım endüstrisi gelişimi açısından Rusya'da üçüncü sırada yer alıyor.
Ayrıca şehir mühendislik, metalürji, kimya ve petrokimya endüstrileri, elektronik ve enerji ile Rusya'nın ilk on sanayi bölgesi arasında yer alıyor.

Kültürel deneyim ve destek

Teknolojinin ötesinde, forum katılımcılara Volga Nehri’nin büyüleyici manzaralarını ve UNESCO dünya mirası alanlarını tanıtan kültürel programlar da sunuyor.
Yabancı resmi heyetler foruma ücretsiz davet ediliyor; organizatörler konaklama, yemek, kültürel etkinlikler ve yerel ulaşım masraflarını karşılıyor. Ayrıca, vize işlemleri ve seyahat giderleri konusunda da destek sağlanacak.

Dil desteği ve kayıt

Forumda eşzamanlı çeviri hizmeti İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, Farsça ve Rusça olmak üzere yedi dilde sunulacak.
Programa kayıt işlemleri GDFCONF.COM adresi üzerinden yapılmaya devam ediyor.
Onay sürecinin ardından katılımcılara, ilgi duydukları oturumları seçip etkinlik takvimlerini yönetebilecekleri kişisel bir hesap tanımlanıyor.
Global Dijital Forum, dijital inovasyonun geleceğini kıtalar arası düzeyde şekillendirmeye yönelik dinamik bir buluşma noktası olmayı vadediyor.
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