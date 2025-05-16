https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/fransa-senegalden-cekilmeye-devam-ediyor-ucuncu-askeri-us-de-terk-ediliyor-1096293044.html
Fransa Senegal'den çekilmeye devam ediyor: Üçüncü askeri üs de terk edildi
Fransa Senegal'den çekilmeye devam ediyor: Üçüncü askeri üs de terk edildi
Sputnik Türkiye
Fransa, Dakar'daki üçüncü askeri üssünü de Senegal'e devredecek. Fransız askerlerinin kademeli asker çekme sürecinin 2025 yazına kadar süreceği aktarıldı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T23:05+0300
2025-05-16T23:05+0300
2025-05-16T23:10+0300
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Fransa, ülkeden aşamalı olarak çekilme sürecinin bir parçası olarak Dakar'daki üçüncü askeri üssünü Senegal kontrolüne devretti. Contre-Amiral Protet Üssü, Dakar'daki Fransız Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta resmen Senegal hükümetine devredildi.Yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Mareschal ve Saint-Exupery üslerinin 7 Mart 2025 tarihinde Senegal tarafına iade edildiğini hatırlatılan açıklamada, "Geri kalan üsler üzerinde mutabık kalınan takvime uygun olarak 2025 yazına kadar iade edilecektir" cümlesi yer aldı. Büyükelçilik, Senegal'de Fransa tarafından işletilen kalan tüm askeri tesislerin, ortaklaşa kararlaştırılan zaman çizelgesine uygun olarak 2025 yazına kadar devredilmesinin planlandığını söyledi.Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 2024 Yeni Yıl konuşmasında Fransız askerlerinin 2025 yılından itibaren Senegal'i terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.'Fransa Afrika'dan çekiliyor'Fransa son yıllarda bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çekmek zorunda kaldı. Terörle mücadele operasyonu Barkhane kapsamında 2014 yılından bu yana Sahel bölgesinde bulunan Fransız ordusu, 2022 yılında Mali'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Mart 2023'te de Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yıldan uzun bir süre önce imzalanan bir askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuş; Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da Fransa'ya Fransız askeri personelinin ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirmişti.Nijer'de 2023'te gerçekleşen darbenin ardından isyancılar Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmiş ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların feshedildiğini duyurarak Fransa'nın askerlerini geri çekmesini talep etmişti. Ocak 2024'ün sonlarında da Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri birliklerini önemli ölçüde azaltacağını bildirilmişti. Kasım 2024'ün sonunda yine Çad Dışişleri Bakanlığı, Çad hükümetinin Fransa ile olan savunma işbirliği anlaşmasını bozduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/senegal-cumhurbaskani-faye-fransada-hic-senegal-askeri-yok-peki-ulkemizde-neden-fransiz-askerleri-1090985350.html
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fransa, senegal, dakar, askeri üs, çad, burkina faso, nijer, mali, sahel
Fransa Senegal'den çekilmeye devam ediyor: Üçüncü askeri üs de terk edildi
23:05 16.05.2025 (güncellendi: 23:10 16.05.2025)
Fransa, Dakar'daki üçüncü askeri üssünü de Senegal'e devredecek. Fransız askerlerinin kademeli asker çekme sürecinin 2025 yazına kadar süreceği aktarıldı.
Fransa, ülkeden aşamalı olarak çekilme sürecinin bir parçası olarak Dakar'daki üçüncü askeri üssünü Senegal kontrolüne devretti. Contre-Amiral Protet Üssü, Dakar'daki Fransız Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta resmen Senegal hükümetine devredildi.
Yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
28 Şubat 2025 tarihli karma komisyon kararı uyarınca, Fransa ile Senegal arasında 18 Nisan 2012 tarihli Askeri İşbirliği Ortaklık Anlaşması'nda belirlenen prosedüre uygun olarak Fransız tarafı Dakar limanında bulunan Contre-Amiral-Prote bölgesindeki üssü Senegal tarafına teslim etti.
Mareschal ve Saint-Exupery üslerinin 7 Mart 2025 tarihinde Senegal tarafına iade edildiğini hatırlatılan açıklamada, "Geri kalan üsler üzerinde mutabık kalınan takvime uygun olarak 2025 yazına kadar iade edilecektir" cümlesi yer aldı. Büyükelçilik, Senegal'de Fransa tarafından işletilen kalan tüm askeri tesislerin, ortaklaşa kararlaştırılan zaman çizelgesine uygun olarak 2025 yazına kadar devredilmesinin planlandığını söyledi.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 2024 Yeni Yıl konuşmasında Fransız askerlerinin 2025 yılından itibaren Senegal'i terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.
'Fransa Afrika'dan çekiliyor'
Fransa son yıllarda bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çekmek zorunda kaldı. Terörle mücadele operasyonu Barkhane kapsamında 2014 yılından bu yana Sahel bölgesinde bulunan Fransız ordusu, 2022 yılında Mali'den ayrılmak zorunda kalmıştı.
Mart 2023'te de Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yıldan uzun bir süre önce imzalanan bir askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuş; Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı da Fransa'ya Fransız askeri personelinin ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirmişti.
Nijer'de 2023'te gerçekleşen darbenin ardından isyancılar Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmiş ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların feshedildiğini duyurarak Fransa'nın askerlerini geri çekmesini talep etmişti.
Ocak 2024'ün sonlarında da Fransa'nın Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki askeri birliklerini önemli ölçüde azaltacağını bildirilmişti.
Kasım 2024'ün sonunda yine Çad Dışişleri Bakanlığı, Çad hükümetinin Fransa ile olan savunma işbirliği anlaşmasını bozduğunu dile getirmişti.