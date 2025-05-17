Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
1950-1990 yılları arasında değişen oyun kültürü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel diplomasinin adresi Türkiye: İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
85 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:04
85 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:21
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
23:25
12 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
09:16
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:04
25 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Halkın kalbinden yükselen ses
10:36
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
12:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
12:11
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
13:12
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gücü eline alanın sınavı
14:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
14:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir gafın peşinde: Çam devirmek
16:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
16:12
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
17:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
17:11
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
19:14
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
21:17
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/emekliler-dikkat-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-kritik-tahmin-geldi-1096297146.html
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin gözü emekli bayram ikramiyesi zammında. Ekonomist Muhammet Bayram, 4 bin TL olarak belirlenen mevcut tutarın en... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T10:36+0300
2025-05-17T10:36+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2025 yılı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek ikramiyeye zam beklentisini şu sözlerle dile getirdi:“Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış enflasyonun üzerindeydi. Haziran ödemeleri öncesi yüzde 20 ila yüzde 25’lik yeni bir artış yapılabilir.”Bayram, ayrıca devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve böylesine kritik bir süreçte her kesimi rahatlatacak adımlar atılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Muhammet Bayram, 4 bin TL olan mevcut tutarın en az 4 bin 800 TL ile 5 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesinin gerektiğini ifade etti.“Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli bile 5 bin 450 TL iken, 4 bin TL’lik ikramiye düşük kalır” diyen Bayram, devletin adım atacağını düşündüğünü belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?2025 yılı başında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Bu maaş artışı, dönemsel enflasyonu dengelemeyi amaçlasa da, dört aylık enflasyon verilerinin maaşları bir miktar erittiği yorumları yapılıyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, çeşitli sosyal yardım hak sahipleri de faydalanıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi zam gelecek mi, bayram ikramiyesi kaç tl olacak, ekonomist muhammet bayram açıklama, emekli ikramiyesi haziran 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, dul yetim ikramiyesi oranları, bayramda emekliye 5000 tl, kimler bayram ikramiyesi alır, kurban bayramı ikramiye ödeme tarihi
emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi zam gelecek mi, bayram ikramiyesi kaç tl olacak, ekonomist muhammet bayram açıklama, emekli ikramiyesi haziran 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, dul yetim ikramiyesi oranları, bayramda emekliye 5000 tl, kimler bayram ikramiyesi alır, kurban bayramı ikramiye ödeme tarihi

Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi

10:36 17.05.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA
Abone ol
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin gözü emekli bayram ikramiyesi zammında. Ekonomist Muhammet Bayram, 4 bin TL olarak belirlenen mevcut tutarın en az yüzde 20-25 oranında artırılabileceğini belirtti. Haziran başında hesaplara yatırılması beklenen ikramiye için yeni tahmin 4 bin 800-5 bin TL arasında.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2025 yılı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek ikramiyeye zam beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
“Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış enflasyonun üzerindeydi. Haziran ödemeleri öncesi yüzde 20 ila yüzde 25’lik yeni bir artış yapılabilir.”
Bayram, ayrıca devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve böylesine kritik bir süreçte her kesimi rahatlatacak adımlar atılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Muhammet Bayram, 4 bin TL olan mevcut tutarın en az 4 bin 800 TL ile 5 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesinin gerektiğini ifade etti.
“Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli bile 5 bin 450 TL iken, 4 bin TL’lik ikramiye düşük kalır” diyen Bayram, devletin adım atacağını düşündüğünü belirtti.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

2025 yılı başında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Bu maaş artışı, dönemsel enflasyonu dengelemeyi amaçlasa da, dört aylık enflasyon verilerinin maaşları bir miktar erittiği yorumları yapılıyor.

Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, çeşitli sosyal yardım hak sahipleri de faydalanıyor:
Dul ve yetim maaşı alanlar (hisse oranlarına göre yüzde 75, 50, 25),
Yaşlılık maaşı alanlar,
Maluller,
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar,
Şehit yakınları,
Muharip gaziler,
Güvenlik korucuları,
Terörden zarar gören siviller,
Şampiyon sporcular.
Güvensiz ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
TÜRKİYE
Bakanlık toplatma kararı aldı: Bu bebek ürünü ve oda kokusu artık satılmayacak
09:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала