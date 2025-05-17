https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/emekliler-dikkat-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-kritik-tahmin-geldi-1096297146.html
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin gözü emekli bayram ikramiyesi zammında. Ekonomist Muhammet Bayram, 4 bin TL olarak belirlenen mevcut tutarın en... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T10:36+0300
2025-05-17T10:36+0300
2025-05-17T10:36+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2025 yılı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek ikramiyeye zam beklentisini şu sözlerle dile getirdi:“Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış enflasyonun üzerindeydi. Haziran ödemeleri öncesi yüzde 20 ila yüzde 25’lik yeni bir artış yapılabilir.”Bayram, ayrıca devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve böylesine kritik bir süreçte her kesimi rahatlatacak adımlar atılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Muhammet Bayram, 4 bin TL olan mevcut tutarın en az 4 bin 800 TL ile 5 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesinin gerektiğini ifade etti.“Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli bile 5 bin 450 TL iken, 4 bin TL’lik ikramiye düşük kalır” diyen Bayram, devletin adım atacağını düşündüğünü belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?2025 yılı başında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Bu maaş artışı, dönemsel enflasyonu dengelemeyi amaçlasa da, dört aylık enflasyon verilerinin maaşları bir miktar erittiği yorumları yapılıyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, çeşitli sosyal yardım hak sahipleri de faydalanıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html
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emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi zam gelecek mi, bayram ikramiyesi kaç tl olacak, ekonomist muhammet bayram açıklama, emekli ikramiyesi haziran 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, dul yetim ikramiyesi oranları, bayramda emekliye 5000 tl, kimler bayram ikramiyesi alır, kurban bayramı ikramiye ödeme tarihi
emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi zam gelecek mi, bayram ikramiyesi kaç tl olacak, ekonomist muhammet bayram açıklama, emekli ikramiyesi haziran 2025, emekli maaşı ne kadar oldu, dul yetim ikramiyesi oranları, bayramda emekliye 5000 tl, kimler bayram ikramiyesi alır, kurban bayramı ikramiye ödeme tarihi
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi
Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin gözü emekli bayram ikramiyesi zammında. Ekonomist Muhammet Bayram, 4 bin TL olarak belirlenen mevcut tutarın en az yüzde 20-25 oranında artırılabileceğini belirtti. Haziran başında hesaplara yatırılması beklenen ikramiye için yeni tahmin 4 bin 800-5 bin TL arasında.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2025 yılı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek ikramiyeye zam beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
“Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış enflasyonun üzerindeydi. Haziran ödemeleri öncesi yüzde 20 ila yüzde 25’lik yeni bir artış yapılabilir.”
Bayram, ayrıca devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve böylesine kritik bir süreçte her kesimi rahatlatacak adımlar atılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Muhammet Bayram, 4 bin TL olan mevcut tutarın en az 4 bin 800 TL ile 5 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesinin gerektiğini ifade etti.
“Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli bile 5 bin 450 TL iken, 4 bin TL’lik ikramiye düşük kalır” diyen Bayram, devletin adım atacağını düşündüğünü belirtti.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
2025 yılı başında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Bu maaş artışı, dönemsel enflasyonu dengelemeyi amaçlasa da, dört aylık enflasyon verilerinin maaşları bir miktar erittiği yorumları yapılıyor.
Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?
Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, çeşitli sosyal yardım hak sahipleri de faydalanıyor:
Dul ve yetim maaşı alanlar
(hisse oranlarına göre yüzde 75, 50, 25),
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
,
Terörden zarar gören siviller
,