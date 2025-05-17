https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/emekliler-dikkat-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-kritik-tahmin-geldi-1096297146.html

Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi

Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik tahmin geldi

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişinin gözü emekli bayram ikramiyesi zammında. Ekonomist Muhammet Bayram, 4 bin TL olarak belirlenen mevcut tutarın en... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T10:36+0300

2025-05-17T10:36+0300

2025-05-17T10:36+0300

ekonomi̇

emekli

emekli ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2025 yılı için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Gözler hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek ikramiyeye zam beklentisini şu sözlerle dile getirdi:“Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış enflasyonun üzerindeydi. Haziran ödemeleri öncesi yüzde 20 ila yüzde 25’lik yeni bir artış yapılabilir.”Bayram, ayrıca devletin her zaman vatandaşını düşündüğünü ve böylesine kritik bir süreçte her kesimi rahatlatacak adımlar atılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?Muhammet Bayram, 4 bin TL olan mevcut tutarın en az 4 bin 800 TL ile 5 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesinin gerektiğini ifade etti.“Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli bile 5 bin 450 TL iken, 4 bin TL’lik ikramiye düşük kalır” diyen Bayram, devletin adım atacağını düşündüğünü belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?2025 yılı başında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Bu maaş artışı, dönemsel enflasyonu dengelemeyi amaçlasa da, dört aylık enflasyon verilerinin maaşları bir miktar erittiği yorumları yapılıyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, çeşitli sosyal yardım hak sahipleri de faydalanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html

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