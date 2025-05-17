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Dünya Boks Kupası'nda 2'si altın 9 madalya
Dünya Boks Kupası'nda 2'si altın 9 madalya
Sputnik Türkiye
Varşova’da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren uluslararası boks turnuvasında, milli sporcular 2'si altın toplam 9 madalya kazandı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T03:57+0300
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spor
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esra yıldız kahraman
polonya
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Türkiye Boks Federasyonu’nun açıklamasına göre, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren uluslararası turnuvada milli boksörler toplam 9 madalya kazandı.Milli Kadın Boks Takımı turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, finalde Fransa’dan Romane Moulai’yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 80 kiloda Elif Güneri ise Norveçli rakibi Sofia Sorensen’i yenerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.Kadınlarda ayrıca 70 kiloda Sema Çalışkan ve +80 kiloda Şeyma Düztaş gümüş madalya, 54 kiloda Nilay Yaren Cam ile 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya elde etti.Milli Erkek Boks Takımı ise turnuvadan 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. 50 kiloda Metehan Adıgüzel gümüş madalya alırken, 85 kiloda Samet Ersoy ve +90 kiloda Mücahit İlyas bronz madalya kazandı.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvanın dünya sıralaması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Türk boksunun ne kadar güçlü olduğunu Polonya’da bir kez daha gösterdik. Sporcularımızı dünyanın dört bir yanında turnuvalara gönderiyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm antrenör ve sporcuları tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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türkiye, esra yıldız kahraman, polonya, varşova, türkiye boks federasyonu
türkiye, esra yıldız kahraman, polonya, varşova, türkiye boks federasyonu

Dünya Boks Kupası'nda 2'si altın 9 madalya

03:57 17.05.2025
© Flickrboks - boks eldiveni
boks - boks eldiveni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© Flickr
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Varşova’da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren uluslararası boks turnuvasında, milli sporcular 2'si altın toplam 9 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu’nun açıklamasına göre, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren uluslararası turnuvada milli boksörler toplam 9 madalya kazandı.
Milli Kadın Boks Takımı turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, finalde Fransa’dan Romane Moulai’yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 80 kiloda Elif Güneri ise Norveçli rakibi Sofia Sorensen’i yenerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Kadınlarda ayrıca 70 kiloda Sema Çalışkan ve +80 kiloda Şeyma Düztaş gümüş madalya, 54 kiloda Nilay Yaren Cam ile 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya elde etti.
Milli Erkek Boks Takımı ise turnuvadan 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. 50 kiloda Metehan Adıgüzel gümüş madalya alırken, 85 kiloda Samet Ersoy ve +90 kiloda Mücahit İlyas bronz madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvanın dünya sıralaması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Türk boksunun ne kadar güçlü olduğunu Polonya’da bir kez daha gösterdik. Sporcularımızı dünyanın dört bir yanında turnuvalara gönderiyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm antrenör ve sporcuları tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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