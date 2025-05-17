https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistana-gidiyor-1096301864.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gidecek. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T13:10+0300
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hakan fidan
faysal bin ferhan
dışişleri bakanlığı
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Riyad'da gerçekleştirilecek "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.Yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapacakAyrıca Fidan'ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağına, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğuna ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/disisleri-bakani-hakan-fidan-suikast-girisimine-ugradim-1096108831.html
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hakan fidan, faysal bin ferhan, dışişleri bakanlığı, riyad
hakan fidan, faysal bin ferhan, dışişleri bakanlığı, riyad
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gidecek.
Riyad'da gerçekleştirilecek "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.
Yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapacak
Ayrıca Fidan'ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağına, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğuna ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.