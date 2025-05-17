https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/disisleri-bakani-fidan-suudi-arabistana-gidiyor-1096301864.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gidecek. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

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faysal bin ferhan

dışişleri bakanlığı

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Riyad'da gerçekleştirilecek "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.Yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapacakAyrıca Fidan'ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağına, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğuna ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/disisleri-bakani-hakan-fidan-suikast-girisimine-ugradim-1096108831.html

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