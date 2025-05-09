https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/disisleri-bakani-hakan-fidan-suikast-girisimine-ugradim-1096108831.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suikast girişimine uğradım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suikast girişimine uğradım

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında 4-5 sene önce suikasta uğradığını ifade etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T22:25+0300

2025-05-09T22:25+0300

2025-05-09T23:07+0300

dünya

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Gündemi değerlendiren Fidan, 4-5 yıl önce suikast girişimine uğradığını ifade etti.Konuşmasında Fidan, "4-5 yıl önce suikast girişimine uğradım. Ağır arsenik ve civa verildi, sonra tahlillerde ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Kim tarafından suikasta uğradığı sorusu üzerine Fidan, "Oralara girmeyelim" yanıtını verdi. Ayrıca Fidan, olay sonrasında tedavi gördüğünü ifade etti.2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından, terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yürüttüğünü belirten Fidan, modern çağda fiziksel saldırılardan çok "karakter suikastı" tehdidinin ön planda olduğunu ifade etti.Kendisine yönelik iftiraları hatırlatan Fidan, “Bunlara alışkınız. Ancak alışık olmadığımız bazı durumlar da var. Türkiye’de ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve mafya gibi suç gruplarının ürettiği bilgileri alıp siyasi amaçlarla kullanması, geldiğimiz seviyedeki en düşük noktayı gösteriyor ve bu oldukça sorunlu bir durum” dedi.Bu tür tehditlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan alıkoymadığını vurgulayan Fidan, “Zaten bu vatana hizmet etmek için buradayız. Karakter suikastı da olur, fiziksel suikast da... Bunlar bu yolun bir parçası” ifadelerini kullandı.

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