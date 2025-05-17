https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bungalov-tatili-faciayla-bitti-4-yasindaki-cocuk-boguldu-1096305626.html

Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Sputnik Türkiye

Sapanca'da kiraladıkları bungalovda tatil yapan ailenin 4 yaşındaki çocuk, havuza düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T16:13+0300

2025-05-17T16:13+0300

2025-05-17T16:13+0300

türki̇ye

sapanca

havuz

boğulma

bungalov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Sakarya Sapanca'da bir bungalovda konaklayan ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Ailesinin 10 dakika sonra yokluğunu fark ettiği küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde işletmenin de ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ailesi 10 dakika sonra fark ettiSapanca Muradiye Mahallesi'nde tatile giden bir aile bungalov kiraladı. Ailenin 4 yaşındaki küçük çocuğu, bungalovun havuzuna düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktıÖte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi. Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html

türki̇ye

sapanca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sapanca, havuz, boğulma, bungalov