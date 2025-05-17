https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bungalov-tatili-faciayla-bitti-4-yasindaki-cocuk-boguldu-1096305626.html
Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Sputnik Türkiye
Sapanca'da kiraladıkları bungalovda tatil yapan ailenin 4 yaşındaki çocuk, havuza düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T16:13+0300
2025-05-17T16:13+0300
2025-05-17T16:13+0300
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sapanca
havuz
boğulma
bungalov
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Sakarya Sapanca'da bir bungalovda konaklayan ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Ailesinin 10 dakika sonra yokluğunu fark ettiği küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde işletmenin de ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ailesi 10 dakika sonra fark ettiSapanca Muradiye Mahallesi'nde tatile giden bir aile bungalov kiraladı. Ailenin 4 yaşındaki küçük çocuğu, bungalovun havuzuna düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktıÖte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi. Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakanlik-toplatma-karari-aldi-bu-bebek-urunu-ve-oda-kokusu-artik-satilmayacak-1096296006.html
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sapanca, havuz, boğulma, bungalov
sapanca, havuz, boğulma, bungalov
Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Sapanca'da kiraladıkları bungalovda tatil yapan ailenin 4 yaşındaki çocuk, havuza düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya Sapanca'da bir bungalovda konaklayan ailenin 4 yaşındaki çocuğu A.A., havuza düştü. Ailesinin 10 dakika sonra yokluğunu fark ettiği küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde işletmenin de ruhsatının olmadığı tespit edildi.
Ailesi 10 dakika sonra fark etti
Sapanca Muradiye Mahallesi'nde tatile giden bir aile bungalov kiraladı. Ailenin 4 yaşındaki küçük çocuğu, bungalovun havuzuna düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi. Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.