https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/boludaki-otel-yangini-faciasinda-13-kisi-hakkinda-1998er-yil-hapis-istemi-1096305771.html

Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi

Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi

Sputnik Türkiye

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, otel... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T16:39+0300

2025-05-17T16:39+0300

2025-05-17T16:54+0300

türki̇ye

bolu

grand kartal oteli

grand kartal otel

otel

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırladığı iddianamede, 13 kişi hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istedi. 19 şüphelinin de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar arasında otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi yetkilileri de bulunuyor.Yangının başlama nedeni: Elektrikli ızgara arızasıİddianameye göre, yangın otelin dördüncü katındaki restoranda kullanılan “grill plate” isimli elektrikli ızgaranın aşırı ısınması sonucu başladı. Termostatın korozyona uğrayarak işlevini yitirmesi ve akım kesicilerin devreye girmemesiyle cihaz alev aldı. Alevler hızla LPG hortumuna ve çevredeki malzemelere sıçradı.Zehirli gazlar otelin üst katlarına yayıldıYangının büyümesinde otelin yapısal eksiklikleri önemli rol oynadı. Acil çıkış kapılarının açık bırakılması, gaz tahliye sisteminin olmaması, yanıcı kaplamalar, ve merdiven-asansör düzenlemelerindeki hatalar, dumanın ve alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Personelin eğitimsizliği ve eksik acil durum planı da müdahaleyi geciktirdi.19 kişiye bilinçli taksirle ölüm ve yaralama suçlamasıMutfak personelinden il özel idare yetkililerine geniş çaplı soruşturmaYangına ilişkin 19 kişi hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Bu sanıklar arasında otel teknik ve mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, enerji şirketi ve sertifikasyon firması çalışanları ile Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri yer alıyor.Kamu görevlilerine ayrı soruşturmaKültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin soruşturma süreci ise halen devam ediyor. Bu nedenle ilgili dosya mevcut dosyadan ayrılarak yeni bir esas numarasına kaydedildi.Facianın dakika dakika seyriYangının ilk kıvılcımı saat 03.17’de grill plate cihazından çıktı. 03.24’te LPG hortumunun tutuşmasıyla yangın hız kazandı, 03.26’da “kontrol edilemez” hale geldi. 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Ancak içerdeki gaz yoğunluğu ve duman, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.İddianamede öne çıkan tespitler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bolu-yangin-faciasinin-ayrintili-tespit-raporu-savcilikta-4-ve-5-kata-dikkat-cekildi-1093243181.html

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