Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
1950-1990 yılları arasında değişen oyun kültürü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel diplomasinin adresi Türkiye: İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
85 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:04
85 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:21
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
23:25
12 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
09:16
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:04
25 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Halkın kalbinden yükselen ses
10:36
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
12:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
12:11
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
13:14
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gücü eline alanın sınavı
14:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
14:16
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir gafın peşinde: Çam devirmek
16:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
16:13
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
17:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
17:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
19:14
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
21:17
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/boludaki-otel-yangini-faciasinda-13-kisi-hakkinda-1998er-yil-hapis-istemi-1096305771.html
Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi
Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi
Sputnik Türkiye
78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, otel... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T16:39+0300
2025-05-17T16:54+0300
türki̇ye
bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
otel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırladığı iddianamede, 13 kişi hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istedi. 19 şüphelinin de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar arasında otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi yetkilileri de bulunuyor.Yangının başlama nedeni: Elektrikli ızgara arızasıİddianameye göre, yangın otelin dördüncü katındaki restoranda kullanılan “grill plate” isimli elektrikli ızgaranın aşırı ısınması sonucu başladı. Termostatın korozyona uğrayarak işlevini yitirmesi ve akım kesicilerin devreye girmemesiyle cihaz alev aldı. Alevler hızla LPG hortumuna ve çevredeki malzemelere sıçradı.Zehirli gazlar otelin üst katlarına yayıldıYangının büyümesinde otelin yapısal eksiklikleri önemli rol oynadı. Acil çıkış kapılarının açık bırakılması, gaz tahliye sisteminin olmaması, yanıcı kaplamalar, ve merdiven-asansör düzenlemelerindeki hatalar, dumanın ve alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Personelin eğitimsizliği ve eksik acil durum planı da müdahaleyi geciktirdi.19 kişiye bilinçli taksirle ölüm ve yaralama suçlamasıMutfak personelinden il özel idare yetkililerine geniş çaplı soruşturmaYangına ilişkin 19 kişi hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Bu sanıklar arasında otel teknik ve mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, enerji şirketi ve sertifikasyon firması çalışanları ile Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri yer alıyor.Kamu görevlilerine ayrı soruşturmaKültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin soruşturma süreci ise halen devam ediyor. Bu nedenle ilgili dosya mevcut dosyadan ayrılarak yeni bir esas numarasına kaydedildi.Facianın dakika dakika seyriYangının ilk kıvılcımı saat 03.17’de grill plate cihazından çıktı. 03.24’te LPG hortumunun tutuşmasıyla yangın hız kazandı, 03.26’da “kontrol edilemez” hale geldi. 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Ancak içerdeki gaz yoğunluğu ve duman, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.İddianamede öne çıkan tespitler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bolu-yangin-faciasinin-ayrintili-tespit-raporu-savcilikta-4-ve-5-kata-dikkat-cekildi-1093243181.html
türki̇ye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88367cf0eda54d6a5d5187c4088e968e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, otel
bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, otel

Bolu'daki otel yangını faciasında 13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis istemi

16:39 17.05.2025 (güncellendi: 16:54 17.05.2025)
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasında istenen cezalar belli oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırladığı iddianamede, 13 kişi hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istedi. 19 şüphelinin de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar arasında otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi yetkilileri de bulunuyor.

Yangının başlama nedeni: Elektrikli ızgara arızası

İddianameye göre, yangın otelin dördüncü katındaki restoranda kullanılan “grill plate” isimli elektrikli ızgaranın aşırı ısınması sonucu başladı. Termostatın korozyona uğrayarak işlevini yitirmesi ve akım kesicilerin devreye girmemesiyle cihaz alev aldı. Alevler hızla LPG hortumuna ve çevredeki malzemelere sıçradı.

Zehirli gazlar otelin üst katlarına yayıldı

Yangının büyümesinde otelin yapısal eksiklikleri önemli rol oynadı. Acil çıkış kapılarının açık bırakılması, gaz tahliye sisteminin olmaması, yanıcı kaplamalar, ve merdiven-asansör düzenlemelerindeki hatalar, dumanın ve alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Personelin eğitimsizliği ve eksik acil durum planı da müdahaleyi geciktirdi.

19 kişiye bilinçli taksirle ölüm ve yaralama suçlaması

Mutfak personelinden il özel idare yetkililerine geniş çaplı soruşturma
Yangına ilişkin 19 kişi hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Bu sanıklar arasında otel teknik ve mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, enerji şirketi ve sertifikasyon firması çalışanları ile Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri yer alıyor.

Kamu görevlilerine ayrı soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin soruşturma süreci ise halen devam ediyor. Bu nedenle ilgili dosya mevcut dosyadan ayrılarak yeni bir esas numarasına kaydedildi.

Facianın dakika dakika seyri

Yangının ilk kıvılcımı saat 03.17’de grill plate cihazından çıktı. 03.24’te LPG hortumunun tutuşmasıyla yangın hız kazandı, 03.26’da “kontrol edilemez” hale geldi. 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Ancak içerdeki gaz yoğunluğu ve duman, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

İddianamede öne çıkan tespitler

Acil durum planı yetersiz ve uygulanamaz durumda.
Yangın ekibi eğitimsiz ve deneyimsiz personelden oluşuyor.
Personel yangın anında nasıl davranacağını bilmiyordu.
Otopark kapılarının açılması yangını büyüttü.
Resepsiyon görevlisine uyarı ileten sistem devreye girmedi.
Grand Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
Bolu yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta: 4 ve 5. kata dikkat çekildi
31 Ocak, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала