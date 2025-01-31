https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bolu-yangin-faciasinin-ayrintili-tespit-raporu-savcilikta-4-ve-5-kata-dikkat-cekildi-1093243181.html
Bolu yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta: 4 ve 5. kata dikkat çekildi
Bolu yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta: 4 ve 5. kata dikkat çekildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T15:13+0300
2025-01-31T15:13+0300
2025-01-31T15:13+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
savcı
grand kartal oteli
grand kartal otel
yangın
otel
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.Otelin 4 ve 5. katı kritikYanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ilber-ortayli-kultur-ve-turizm-bakanliginin-teftis-gorevini-yerine-getirmedigi-acikca-ortada-1093063908.html
türkiye
bolu
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bolu yangını, bolu otel, kartalkaya yangın
bolu yangını, bolu otel, kartalkaya yangın
Bolu yangın faciasının ayrıntılı tespit raporu savcılıkta: 4 ve 5. kata dikkat çekildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.
Otelin 4 ve 5. katı kritik
Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."