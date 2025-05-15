https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/bebegi-olan-aileler-dikkat-bakanlik-iki-urunu-yasakladi-piyasadan-toplanmasina-karar-verdi-1096254518.html
Bebeği olan aileler dikkat: Bakanlık iki ürünü yasakladı, piyasadan toplanmasına karar verdi
Bebeği olan aileler dikkat: Bakanlık iki ürünü yasakladı, piyasadan toplanmasına karar verdi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine iki ürün daha ekledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T16:35+0300
2025-05-15T16:35+0300
2025-05-15T16:35+0300
yaşam
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
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Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan iki ürünü daha güvensiz ürün listesine ekledi. Ürünlerden biri oda kokusu olurken diğeri ise bir bebek giyim ürünü. Bakanlık iki ürün hakkında yasaklama ve toplama kararı aldı. Oda kokusu yanıklara ve yaralanmalara neden olabilir uyarısı yapıldıBakanlığın 15 Mayıs 2025 tarihli listesine eklenen ürünlerden bir tanesi Bella Maison marka Black Oud Oda Kokusu oldu. Ürünün taşıdığı riskler olarak; "kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken güvensizlik nedeni için "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" denildi.Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.Bebek kıyafeti de 'güvensiz' listesine eklendiBakanlığın listesindeki, ebeveynleri yakından ilgilendiren ürün ise Luggi Baby marka 12-18 aylık mix dondurma desenli atlet body oldu. Fotoğrafı da paylaşılan ürünün taşıdığı risk olarak; "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.Taşıdığı riskle ilgili "Dişi çıt çıt 69,52 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" denilirken önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dugun-sezonu-oncesi-kuyumculardan-sahte-altin-uyarisi-ucuz-altin-diye-bir-sey-yoktur-1096245219.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
Bebeği olan aileler dikkat: Bakanlık iki ürünü yasakladı, piyasadan toplanmasına karar verdi
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine iki ürün daha ekledi.
Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan iki ürünü daha güvensiz ürün listesine ekledi. Ürünlerden biri oda kokusu olurken diğeri ise bir bebek giyim ürünü. Bakanlık iki ürün hakkında yasaklama ve toplama kararı aldı.
Oda kokusu yanıklara ve yaralanmalara neden olabilir uyarısı yapıldı
Bakanlığın 15 Mayıs 2025 tarihli listesine eklenen ürünlerden bir tanesi Bella Maison marka Black Oud Oda Kokusu oldu. Ürünün taşıdığı riskler olarak; "kimyasal, yanıklar, yaralanmalar" ifadeleri kullanılırken güvensizlik nedeni için "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" denildi.
Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
Bebek kıyafeti de 'güvensiz' listesine eklendi
Bakanlığın listesindeki, ebeveynleri yakından ilgilendiren ürün ise Luggi Baby marka 12-18 aylık mix dondurma desenli atlet body oldu. Fotoğrafı da paylaşılan ürünün taşıdığı risk olarak; "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.
Taşıdığı riskle ilgili "Dişi çıt çıt 69,52 Newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" denilirken önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.