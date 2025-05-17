https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-yurt-ici-finansal-kosullar-enflasyonla-mucadelemizi-destekliyor-1096308024.html
Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor
Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T18:56+0300
2025-05-17T18:56+0300
2025-05-17T18:56+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
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Enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor” dedi. Kararlı politikalar vurgusu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.” ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon
Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi.
Enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor” dedi.
Kararlı politikalar vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.
Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.” ifadelerini kullandı.