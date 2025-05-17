https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-yurt-ici-finansal-kosullar-enflasyonla-mucadelemizi-destekliyor-1096308024.html

Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor

Bakan Şimşek: Yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:56+0300

2025-05-17T18:56+0300

2025-05-17T18:56+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

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Enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor” dedi. Kararlı politikalar vurgusu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.” ifadelerini kullandı.

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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon