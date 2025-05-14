https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ab-ingiltere-japonya-ve-hindistan-abd-mallarina-vergi-uygulayacaklarini-dtoye-bildirdi-1096230604.html

‘AB, İngiltere, Japonya ve Hindistan ABD mallarına vergi uygulayacaklarını DTÖ’ye bildirdi’

‘AB, İngiltere, Japonya ve Hindistan ABD mallarına vergi uygulayacaklarını DTÖ’ye bildirdi’

Sputnik Türkiye

AB, İngiltere, Japonya ve Hindistan’nın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) bir dizi ABD menşeli ürüne vergi uygulamayı düşündüklerini bildirdikleri aktarıldı. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T21:23+0300

2025-05-14T21:23+0300

2025-05-14T21:21+0300

dünya

abd

donald trump

japonya

i̇ngiltere

hindistan

dünya ticaret örgütü (dtö)

gümrük vergisi

çelik

alüminyum

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Agence France-Presse'in haberine göre Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) ABD menşeli bazı ürünlere vergi uygulamayı düşündüklerini bildirdi.Haberde, “Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerine yanıt olarak bazı ABD mallarına vergi uygulamayı düşündüklerini Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirdi” ifadelerine yer verildi.Ajansa göre, DTÖ'ye gönderilen belgelerde söz konusu ülkeler, ABD'nin ticaret ortaklarının mallarına uygulanan vergileri artıran ve çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi getirildiğini açıklayan Amerikan liderinin eylemlerine yanıt verme haklarını beyan ediyor.

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japonya

i̇ngiltere

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, japonya, i̇ngiltere, hindistan, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük vergisi, çelik, alüminyum