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Bakan Kurum Hatay'da konuştu: 'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'
Bakan Kurum Hatay'da konuştu: 'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonunda hak sahibi vatandaşımızın konutu olan 453 bin konutumuzu, iş yerimizi de... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T21:44+0300
2025-05-17T21:44+0300
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murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 85 milyon insanın da aynı acıyı paylaştığını hatırlattı.Depremin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kurum, şu anda Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, ilçede, köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz mücadele ettiklerini dile getirdi.'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis, mimar, işçinin buradaki vatandaşlarla ele ele vererek aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:'Terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:
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Bakan Kurum Hatay'da konuştu: 'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'

21:44 17.05.2025
© AA / Mehmet BayrakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / Mehmet Bayrak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonunda hak sahibi vatandaşımızın konutu olan 453 bin konutumuzu, iş yerimizi de tamamlayacak ve tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 85 milyon insanın da aynı acıyı paylaştığını hatırlattı.
Depremin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kurum, şu anda Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, ilçede, köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz mücadele ettiklerini dile getirdi.

'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'

Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis, mimar, işçinin buradaki vatandaşlarla ele ele vererek aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, önderliğinde bu devlet 201 bin konutu 2 yıl bitmeden, vatandaşlarına teslim etmiş ve 11 ilde yapımına başlanılmamış herhangi bir konutumuz, iş yerimiz kalmadı. İnşallah 2025 yılı sonunda hak sahibi vatandaşımızın konutu olan 453 bin konutumuzu, iş yerimizi de tamamlayacak ve tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle, temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzu büyük coşku içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

'Terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'

Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

'Terörsüz Türkiye' hedefi, bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz birlik, beraberlik kadar önemlidir. Bir yandan inşa ve ihya çalışmalarını yürütürken bir yandan da geleceğimizi, çocuklarımızı tehdit eden karanlık odakları bertaraf etmek zorundayız. Bu topraklarda artık yalnızca umut yeşermeli, çocuklarımızın cıvıltıları, Atatürk Parkı'nda, Asi Nehri kenarında, Cudi'de, Gabar'da yankılanmalıdır. Hatay bunun en güzel örneğidir. Biz bin yıldır bu topraklarda biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte varız, güçlüyüz ve bizler, terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

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