https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-kurum-hatayda-konustu-tek-bir-afetzede-kardesimizi-acta-acikta-birakmayacagiz-1096309663.html

Bakan Kurum Hatay'da konuştu: 'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'

Bakan Kurum Hatay'da konuştu: 'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonunda hak sahibi vatandaşımızın konutu olan 453 bin konutumuzu, iş yerimizi de... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T21:44+0300

2025-05-17T21:44+0300

2025-05-17T21:44+0300

poli̇ti̇ka

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

hatay

deprem

depremzede

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 85 milyon insanın da aynı acıyı paylaştığını hatırlattı.Depremin hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kurum, şu anda Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, ilçede, köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz mücadele ettiklerini dile getirdi.'Tek bir afetzede kardeşimizi açta, açıkta bırakmayacağız'Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin emekçi, mühendis, mimar, işçinin buradaki vatandaşlarla ele ele vererek aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:'Terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz'Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-bayraktar-karadenizdeki-yeni-dogal-gaz-kesfi-tum-hanelere-35-yil-yetecek-duzeyde-1096307073.html

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murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, hatay, deprem, depremzede