https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/22-mayis--finansal-okuryazarlik-gunu--ilan-edildi-1096295688.html
22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildi
22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Finansal okuryazarlık bilincini artırmak amacıyla, her yıl 22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T04:10+0300
2025-05-17T04:10+0300
2025-05-17T04:10+0300
türki̇ye
finans
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
finansal okuryazarlık ve erişim derneği (foder)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096295533_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_21d825b4474e2e54dfd8905e074277f9.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelgeyle, her yıl 22 Mayıs, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.Genelgede, şunlar kaydedildi:Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın arttırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı aktarılan genelgede, "Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/16-mayis-ulusal-erisilebilirlik-gunu-ilan-edildi-1096264480.html
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finans, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), finansal okuryazarlık ve erişim derneği (foder)
finans, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), finansal okuryazarlık ve erişim derneği (foder)
22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildi
Finansal okuryazarlık bilincini artırmak amacıyla, her yıl 22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelgeyle, her yıl 22 Mayıs, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.
Genelgede, şunlar kaydedildi:
"Dijitalleşme ile çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılarak piyasa risklerine karşı korunabilmeleri ve bilinçli tercihler yaparak isabetli kararlar alabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir. Bu kapsamda finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması, giderek karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğini ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılım olanağını artırarak, ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayacaktır."
Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın arttırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı aktarılan genelgede, "Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.