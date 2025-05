https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/22-mayis--finansal-okuryazarlik-gunu--ilan-edildi-1096295688.html

22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildi

Finansal okuryazarlık bilincini artırmak amacıyla, her yıl 22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak 17.05.2025, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelgeyle, her yıl 22 Mayıs, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.Genelgede, şunlar kaydedildi:Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın arttırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacağı aktarılan genelgede, "Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

