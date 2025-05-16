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16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile herkes için eşit ve bağımsız erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T03:36+0300
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Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile 10-16 Mayıs Engelliler haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi, 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi.Yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete, erişim
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete, erişim

16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

03:36 16.05.2025
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile herkes için eşit ve bağımsız erişim hakkına dikkat çekmek amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacak.
Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile 10-16 Mayıs Engelliler haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi, 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi.
Yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:
Erişilebilirlik herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon başta olmak üzere tüm toplumsal hizmetlerden eşit ve tam faydalanabilmesi ve günlük yaşamını yardımsız şekilde sürdürebilmesi için yapılı çevre, ulaşım ve diğer tüm kentsel hizmetler ile bilişim teknolojileri, bilgi sunumu ve ürünlerin erişilebilir olması gerekmektedir.

Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için de bir araçtır. İçermeci toplumun en temel gereklerinden olan erişilebilirliğin sağlanması, tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, tasarımcılar, üreticiler, onay, ruhsat ve denetim mercileri ile hizmet sunucularının görevidir. Erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve tüm kesimlerin odağını bu alana çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturulması erişilebilir toplum olma yolunda atılacak en önemli adımlardır.

Bu kapsamda erişilebilirlik logosunun kullanımının ve görünürlüğünün artırılması, erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin geliştirilerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi, doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, gelecek nesillerde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs tarihi "Ulusal Erişilebilirlik Günü" olarak kutlanacaktır.

Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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