https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yok-duyurdu-turkiye-suriye-universitesi-kurulacak-1096293249.html

YÖK duyurdu: 'Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak'

YÖK duyurdu: 'Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak'

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek üzere 'Türkiye-Suriye... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T23:21+0300

2025-05-16T23:21+0300

2025-05-16T23:22+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

erol özvar

suriye

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ziyaret kapsamında Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında verilecek katkılarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı.Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak.Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.Akademik yeterlilikler tanınacak'Türkiye-Suriye Kardeş Üniversiteler Projesi'

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