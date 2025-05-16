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YÖK duyurdu: 'Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak'
YÖK duyurdu: 'Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak'
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek üzere 'Türkiye-Suriye... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T23:21+0300
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ziyaret kapsamında Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında verilecek katkılarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı.Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak.Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.Akademik yeterlilikler tanınacak'Türkiye-Suriye Kardeş Üniversiteler Projesi'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/fransa-senegalden-cekilmeye-devam-ediyor-ucuncu-askeri-us-de-terk-ediliyor-1096293044.html
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YÖK duyurdu: 'Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacak'

23:21 16.05.2025 (güncellendi: 23:22 16.05.2025)
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek üzere 'Türkiye-Suriye Üniversitesi' kurulacağını açıklandı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ziyaret kapsamında Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında verilecek katkılarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı.
Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak.
Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.

Akademik yeterlilikler tanınacak

Her iki ülke, yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını, ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak kaydıyla hukuka uygun şekilde karşılıklı olarak tanıyacak.
Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp Suriye'ye dönen öğrencilerin Türk üniversitelerden aldıkları diploma/transkript gibi belgeler doğrudan tanınacak.
Türkiye ve Suriye üniversitelerinden alınan belgelerin karşılıklı olarak teyidi için sorgulamaların yapılabilmesini sağlayacak internet ağı temelli bir servis hazırlanacak.
Türkiye, Suriye'deki üniversitelerin bilişim altyapılarının iyileştirilmesi için destek verecek. Bu çerçevede Suriye için YÖKSİS benzeri bir sistem kurulacak.
Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, gerekli kolaylıklar sağlanacak.

'Türkiye-Suriye Kardeş Üniversiteler Projesi'

Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak.
Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için bölgenin en seçkin üniversitelerinden biri olacak nitelikte ortak bir 'Türkiye-Suriye Üniversitesi' kurulacak.
Türkçenin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim dilleri arasına dahil edilmesi imkanları üzerinde çalışılacak. Her yıl 'Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu' münavebeli olarak düzenlenecek.
Türkiye'de doktora düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Suriye uyruklu Türkiye mezunlarının Suriye üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilmeleri konusunda işbirliği yapılacak.
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