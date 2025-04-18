https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yemek-kartini-markette-kullananlar-dikkat-kasada-magdur-olmayin-belli-limitin-uzeri-odenmiyor-1095487354.html

Yemek kartını markette kullananlar dikkat, kasada mağdur olmayın: Belli limitin üzeri ödenmiyor

Yemek kartını markette kullananlar dikkat, kasada mağdur olmayın: Belli limitin üzeri ödenmiyor

Sputnik Türkiye

yemek kartı market limit

2025-04-18T09:24+0300

2025-04-18T09:24+0300

2025-04-18T09:24+0300

ekonomi̇

market

yemek kartı

limit

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Milyonlarca çalışan iş yeri tarafından verilen yemek kartlarını kullanıyor. Ancak bunu günlük yemek harcamalarında değil, market harcamalarında kullananlar da var. Yemek kartının market harcamalarında kullanılmasına ilişkin ise yeni bir limit getirildi.Yemek kartlarında market limiti ne kadar?Market alışverişlerinin yemek kartı ile yapılması durumunda tutar belli bir limit aşarsa bu ödeme gerçekleşmiyor. Peki yemek kartı üzerinden yapılan market alışverişlerinde limit ne kadar oldu? Limite takılmak istemeyen vatandaşlar ne yapmalı?Yemek kartı market limiti: 3 bin 476 TLMilliyet'e konuşan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi. Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3 bin 476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir." dedi.'Market limiti tek seferde de olur, peyderpey de'Peki yemek kartı sahibi bu limiti birkaç seferde harcayabilir mi?Yemek kartı markette geçiyor mu?İş yeri tarafından verilen yemek kartları anlaşmaları marketlerde geçiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu alışverişte mağdur olmamak için limitin dikkat alınması gerektiğini vurguluyor:

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