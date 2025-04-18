https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yemek-kartini-markette-kullananlar-dikkat-kasada-magdur-olmayin-belli-limitin-uzeri-odenmiyor-1095487354.html
Yemek kartını markette kullananlar dikkat, kasada mağdur olmayın: Belli limitin üzeri ödenmiyor
Yemek kartını markette kullananlar dikkat, kasada mağdur olmayın: Belli limitin üzeri ödenmiyor
Sputnik Türkiye
yemek kartı market limit
2025-04-18T09:24+0300
2025-04-18T09:24+0300
2025-04-18T09:24+0300
ekonomi̇
market
yemek kartı
limit
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Milyonlarca çalışan iş yeri tarafından verilen yemek kartlarını kullanıyor. Ancak bunu günlük yemek harcamalarında değil, market harcamalarında kullananlar da var. Yemek kartının market harcamalarında kullanılmasına ilişkin ise yeni bir limit getirildi.Yemek kartlarında market limiti ne kadar?Market alışverişlerinin yemek kartı ile yapılması durumunda tutar belli bir limit aşarsa bu ödeme gerçekleşmiyor. Peki yemek kartı üzerinden yapılan market alışverişlerinde limit ne kadar oldu? Limite takılmak istemeyen vatandaşlar ne yapmalı?Yemek kartı market limiti: 3 bin 476 TLMilliyet'e konuşan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi. Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3 bin 476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir." dedi.'Market limiti tek seferde de olur, peyderpey de'Peki yemek kartı sahibi bu limiti birkaç seferde harcayabilir mi?Yemek kartı markette geçiyor mu?İş yeri tarafından verilen yemek kartları anlaşmaları marketlerde geçiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu alışverişte mağdur olmamak için limitin dikkat alınması gerektiğini vurguluyor:
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yemek kartı, yemek kartı limit, yemek kartı marketlerde geçiyor mu, yemek kartı market limit, yemek kartına markette limit mi var, yemek kartı market limit
yemek kartı, yemek kartı limit, yemek kartı marketlerde geçiyor mu, yemek kartı market limit, yemek kartına markette limit mi var, yemek kartı market limit
Yemek kartını markette kullananlar dikkat, kasada mağdur olmayın: Belli limitin üzeri ödenmiyor
İşverenler tarafından çalışanlara tahsis edilen yemek kartları market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Ancak marketler yemek kartı ile yapılan alışverişlerde limit uygulamasına başladı. Peki markette yapılacak alışverişlerin limiti ne kadar oldu?
Milyonlarca çalışan iş yeri tarafından verilen yemek kartlarını kullanıyor. Ancak bunu günlük yemek harcamalarında değil, market harcamalarında kullananlar da var. Yemek kartının market harcamalarında kullanılmasına ilişkin ise yeni bir limit getirildi.
Yemek kartlarında market limiti ne kadar?
Market alışverişlerinin yemek kartı ile yapılması durumunda tutar belli bir limit aşarsa bu ödeme gerçekleşmiyor. Peki yemek kartı üzerinden yapılan market alışverişlerinde limit ne kadar oldu? Limite takılmak istemeyen vatandaşlar ne yapmalı?
Yemek kartı market limiti: 3 bin 476 TL
Milliyet'e konuşan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına ilişkin bir mevzuat var. Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi. Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3 bin 476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir." dedi.
'Market limiti tek seferde de olur, peyderpey de'
Peki yemek kartı sahibi bu limiti birkaç seferde harcayabilir mi?
"Kanunda diyor ki çalışanın bir öğlen yemeği fiyatı ne kadar? Geçen sene 187 TL’ydi bu sene 264 TL’ye çıkarıldı. Bu 158 TL ile vatandaş isterse marketlerde harcama yapabilir deniyor. 22 iş günü ile çarptığınız zaman aylık rakam çıkıyor. Genelde yemek çekini vatandaş 2-3 sefer alışverişte kullanıyor. Aslında bu limiti tek seferde de kullanabilir, peyderpey de kullanabilir."
Yemek kartı markette geçiyor mu?
İş yeri tarafından verilen yemek kartları anlaşmaları marketlerde geçiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu alışverişte mağdur olmamak için limitin dikkat alınması gerektiğini vurguluyor:
“İşverene günlük 264 TL yemek parası tahsis edilmiş ama Vergi Usul Kanunu’na göre bunun 158 TL’si gider olarak kabul ediliyor. Burada suistimali önlemek işverenlerin personele ‘yemek yardımı yapıyorum’ diye sigorta priminden, vergiden muaf olan kısmını önlemek için böyle bir sınır getirilmiş. İşveren ben günde 500 TL yemek yardımı yapıyorum deyip bunun tamamını değil sadece 158 TL’lik kısmını gider olarak gösterebilecek. Böylelikle vergi ziyanı önlenmiş olacak. Bu nedenle yemek kartı sahibi olan tüketiciler alışveriş yaparken daha bilinçli ve dikkatli olmalılar. Kasada mağdur olmamak için hesaplarının yemek kartlarının bakiye tutarını aşmayacak şekilde ayarlamalıdırlar.”