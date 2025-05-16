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Uzmandan tahminler: Memur ve emeklilere Temmuz zammı ne kadar olacak?
Uzmandan tahminler: Memur ve emeklilere Temmuz zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Memur ve emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için ilk 4 aylık enflasyon farkı %12,29 olarak netleşti. Peki kalan iki aydaki beklenti ne? Uzmanlara göre memur ve emekli zammı %16,71 seviyesine ulaşabilir.
2025-05-16T08:17+0300
2025-05-16T08:17+0300
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Yeni dönem zamlı memur ve emekli maaşlarının belli olmasına 1.5 ay kaldı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrasında maaşlara yapılacak ilave farklar belirlenecek. Ancak nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon verileri zam farklarını ortaya koydu. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark şimdiden yüzde 12,29 oldu.6 Aylık Enflasyon Ne Kadar Çıkar?Milliyet gazetesine değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ni baz alarak şu tahminleri yaptı:SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam ne olur?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam tahminini şöyle açıkladı:Memur ve Memur Emeklisi Ne Kadar Zam Alır?Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Yılmaz, “Nisan ayı itibarıyla %12,29’luk kısmın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen %17,82’lik enflasyon ve toplu sözleşme zammını hesaba kattığımızda, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %16,71 olacaktır” ifadelerini kullandı.
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memur temmuz zammı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, memur maaş farkı 2025, emekli temmuz zammı, memur enflasyon farkı, memur zammı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı 2025, en düşük emekli maaşı 2025, 6 aylık enflasyon tahmini, memur emeklisi maaşı, ssk bağkur zam oranı, sgk uzmanı zam açıklaması, temmuz memur maaşı hesaplama, temmuz zammı tahmini
memur temmuz zammı 2025, emekli maaşı ne kadar olacak, memur maaş farkı 2025, emekli temmuz zammı, memur enflasyon farkı, memur zammı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı 2025, en düşük emekli maaşı 2025, 6 aylık enflasyon tahmini, memur emeklisi maaşı, ssk bağkur zam oranı, sgk uzmanı zam açıklaması, temmuz memur maaşı hesaplama, temmuz zammı tahmini

Uzmandan tahminler: Memur ve emeklilere Temmuz zammı ne kadar olacak?

08:17 16.05.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© İHA
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Memur ve emekliler için zam dönemi yaklaşıyor. Temmuz ayında netleşecek olan maaş artışları için ilk 4 aylık fark ortaya çıkarken, enflasyon tahminleriyle birlikte toplam zam oranı da şekillenmeye başladı.
Yeni dönem zamlı memur ve emekli maaşlarının belli olmasına 1.5 ay kaldı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrasında maaşlara yapılacak ilave farklar belirlenecek. Ancak nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon verileri zam farklarını ortaya koydu. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark şimdiden yüzde 12,29 oldu.

6 Aylık Enflasyon Ne Kadar Çıkar?

Milliyet gazetesine değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ni baz alarak şu tahminleri yaptı:
“Ankete göre mayıs ayının yüzde 2,20 haziran ayının da yüzde 1,70 çıkacağı tahmin edilmektedir. Nisan ayında kesinleşen yüzde 13,36’lık enflasyon verisine ilgili iki aylık veriyi eklediğimiz takdirde yüzde 17,82 civarında enflasyon verisine ulaşmış oluyoruz. Tahminim doğrultusunda bir bant aralığı verecek olursak enflasyonun yüzde 16 - yüzde 18 arasında bulunacağını kabaca yüzde 17 çerçevesinde netleşeceğini söyleyebiliriz.”

SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam ne olur?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam tahminini şöyle açıkladı:

"Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkı verilmektedir. İlgili yasa doğrultusunda da ocak ve haziran aylarına ait enflasyon farkları maaşlara eklenti yapılmaktadır. Şu ana kadar yüzde 13,36’lık farkın netleştiğini söyleyebiliriz. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 17.82 oranında bir fark geleceğini tahmin ediyorum."

Memur ve Memur Emeklisi Ne Kadar Zam Alır?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Yılmaz, “Nisan ayı itibarıyla %12,29’luk kısmın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen %17,82’lik enflasyon ve toplu sözleşme zammını hesaba kattığımızda, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %16,71 olacaktır” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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