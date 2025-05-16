https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/uzmandan-tahminler-memur-ve-emeklilere-temmuz-zammi-ne-kadar-olacak-1096266451.html

Uzmandan tahminler: Memur ve emeklilere Temmuz zammı ne kadar olacak?

Uzmandan tahminler: Memur ve emeklilere Temmuz zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Memur ve emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için ilk 4 aylık enflasyon farkı %12,29 olarak netleşti. Peki kalan iki aydaki beklenti ne? Uzmanlara göre memur ve emekli zammı %16,71 seviyesine ulaşabilir.

2025-05-16T08:17+0300

2025-05-16T08:17+0300

2025-05-16T08:17+0300

ekonomi̇

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Yeni dönem zamlı memur ve emekli maaşlarının belli olmasına 1.5 ay kaldı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrasında maaşlara yapılacak ilave farklar belirlenecek. Ancak nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon verileri zam farklarını ortaya koydu. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark şimdiden yüzde 12,29 oldu.6 Aylık Enflasyon Ne Kadar Çıkar?Milliyet gazetesine değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ni baz alarak şu tahminleri yaptı:SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam ne olur?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve BAĞKUR emeklilileri için zam tahminini şöyle açıkladı:Memur ve Memur Emeklisi Ne Kadar Zam Alır?Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Yılmaz, “Nisan ayı itibarıyla %12,29’luk kısmın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen %17,82’lik enflasyon ve toplu sözleşme zammını hesaba kattığımızda, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %16,71 olacaktır” ifadelerini kullandı.

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