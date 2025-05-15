https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/butce-acigi-nisanda-1747-milyar-tl-oldu-1096242941.html

Bütçe açığı nisanda 174.7 milyar TL oldu

Bütçe açığı nisanda 174.7 milyar TL oldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayında bütçenin 174.7 milyar TL açık verdiğini açıkladı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T11:56+0300

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2025-05-15T11:56+0300

ekonomi̇

maliye bakanlığı

merkezi yönetim

bütçe

bütçe açığı

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Merkezi Yönetim bütçe dengesi, nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdi. Merkezi Yönetim faiz dışı dengesi ise, aynı ayda 85,9 milyar TL açık verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:2025 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 249,7 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 364,2 milyar TL ve bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 525,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 160,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-kalici-dusene-kadar-siki-para-politikasi-surecek-1095985327.html

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maliye bakanlığı, merkezi yönetim, bütçe, bütçe açığı