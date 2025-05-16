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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ukrayna-bir-f-16-jetini-daha-kaybettigini-duyurdu-1096267003.html
Ukrayna bir F-16 jetini daha kaybettiğini duyurdu
Ukrayna bir F-16 jetini daha kaybettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir F-16 jetini ‘görevini yerine getirdiği’ sırasında kaybettiklerini belirtti. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T08:16+0300
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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde bir F-16 savaş uçağıyla ‘görevi yerine getirdiği’ sırada iletişimin kesildiği bildirildi.Açıklamada, “16 Mayıs 2025 saat 03.30 sularında, F-16 uçağı ile iletişim kesildi. Ukrayna savaş uçağı görevlerini yerine getiriyordu ... Uçakta anormal bir durum ortaya çıktı. Pilot uçağı yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı ve başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesine yer verildi.Pilotun bulunduğu ve tahliye edildiği kaydedilirken olayı açıklığa kavuşturmak üzere bir komisyon görevlendirildi ve bu komisyon çalışmalarına başladı.Daha önce Batı medyası, ABD Hava Kuvvetleri’ndeki kaynağına dayandırdığı haberinde, Washington’un Kiev’e Ukrayna ordusunun elindeki F-16’lar için yedek parça kaynağı olarak hurdaya ayrılan uçaklar verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rubiodan-ukrayna-cozumu-icin-tek-sans-degerlendirmesi-sadece-trump-putin-gorusmesi-1096267117.html
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ukrayna, f-16, abd
ukrayna, f-16, abd

Ukrayna bir F-16 jetini daha kaybettiğini duyurdu

08:16 16.05.2025 (güncellendi: 09:21 16.05.2025)
F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir F-16 jetini ‘görevini yerine getirdiği’ sırasında kaybettiklerini belirtti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde bir F-16 savaş uçağıyla ‘görevi yerine getirdiği’ sırada iletişimin kesildiği bildirildi.
Açıklamada, “16 Mayıs 2025 saat 03.30 sularında, F-16 uçağı ile iletişim kesildi. Ukrayna savaş uçağı görevlerini yerine getiriyordu ... Uçakta anormal bir durum ortaya çıktı. Pilot uçağı yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı ve başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesine yer verildi.
Pilotun bulunduğu ve tahliye edildiği kaydedilirken olayı açıklığa kavuşturmak üzere bir komisyon görevlendirildi ve bu komisyon çalışmalarına başladı.
Daha önce Batı medyası, ABD Hava Kuvvetleri’ndeki kaynağına dayandırdığı haberinde, Washington’un Kiev’e Ukrayna ordusunun elindeki F-16’lar için yedek parça kaynağı olarak hurdaya ayrılan uçaklar verdiğini bildirmişti.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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