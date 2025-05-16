https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ukrayna-bir-f-16-jetini-daha-kaybettigini-duyurdu-1096267003.html

Ukrayna bir F-16 jetini daha kaybettiğini duyurdu

Ukrayna bir F-16 jetini daha kaybettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir F-16 jetini ‘görevini yerine getirdiği’ sırasında kaybettiklerini belirtti. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T08:16+0300

2025-05-16T08:16+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

f-16

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Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde bir F-16 savaş uçağıyla ‘görevi yerine getirdiği’ sırada iletişimin kesildiği bildirildi.Açıklamada, “16 Mayıs 2025 saat 03.30 sularında, F-16 uçağı ile iletişim kesildi. Ukrayna savaş uçağı görevlerini yerine getiriyordu ... Uçakta anormal bir durum ortaya çıktı. Pilot uçağı yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı ve başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesine yer verildi.Pilotun bulunduğu ve tahliye edildiği kaydedilirken olayı açıklığa kavuşturmak üzere bir komisyon görevlendirildi ve bu komisyon çalışmalarına başladı.Daha önce Batı medyası, ABD Hava Kuvvetleri’ndeki kaynağına dayandırdığı haberinde, Washington’un Kiev’e Ukrayna ordusunun elindeki F-16’lar için yedek parça kaynağı olarak hurdaya ayrılan uçaklar verdiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rubiodan-ukrayna-cozumu-icin-tek-sans-degerlendirmesi-sadece-trump-putin-gorusmesi-1096267117.html

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