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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rubiodan-ukrayna-cozumu-icin-tek-sans-degerlendirmesi-sadece-trump-putin-gorusmesi-1096267117.html
Rubio’dan Ukrayna çözümü için tek şans değerlendirmesi: ‘Sadece Trump-Putin görüşmesi’
Rubio’dan Ukrayna çözümü için tek şans değerlendirmesi: ‘Sadece Trump-Putin görüşmesi’
Sputnik Türkiye
ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmenin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rubio, bu görüşmenin Ukrayna krizini çözüm... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T07:42+0300
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marco rubio
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmenin Ukrayna krizinin çözümü için tek şans olduğunu söyledi.Rubio, “Henüz bir tarih ve saat ile ilgili bir bilgim yok ama bu gerçekten tek şans. Sanırım pek çok ülke özel olarak bu değerlendirmeye katılır” şeklinde konuştu.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD liderlerinin en yakın zamanda bir araya gelmesini beklediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yakin-zamanda-bir-gorusme-yapilabilecegini-soyledi-1096263703.html
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abd, marco rubio, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, fox news
abd, marco rubio, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, fox news

Rubio’dan Ukrayna çözümü için tek şans değerlendirmesi: ‘Sadece Trump-Putin görüşmesi’

07:42 16.05.2025 (güncellendi: 09:22 16.05.2025)
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmenin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rubio, bu görüşmenin Ukrayna krizini çözüm kavuşturmak için tek şans olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmenin Ukrayna krizinin çözümü için tek şans olduğunu söyledi.
Rubio, “Henüz bir tarih ve saat ile ilgili bir bilgim yok ama bu gerçekten tek şans. Sanırım pek çok ülke özel olarak bu değerlendirmeye katılır” şeklinde konuştu.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD liderlerinin en yakın zamanda bir araya gelmesini beklediğini söylemişti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
DÜNYA
Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi
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