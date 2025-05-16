https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rubiodan-ukrayna-cozumu-icin-tek-sans-degerlendirmesi-sadece-trump-putin-gorusmesi-1096267117.html

Rubio’dan Ukrayna çözümü için tek şans değerlendirmesi: ‘Sadece Trump-Putin görüşmesi’

Rubio’dan Ukrayna çözümü için tek şans değerlendirmesi: ‘Sadece Trump-Putin görüşmesi’

Sputnik Türkiye

ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmenin tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rubio, bu görüşmenin Ukrayna krizini çözüm... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T07:42+0300

2025-05-16T07:42+0300

2025-05-16T09:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

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marco rubio

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rusya

ukrayna

vladimir putin

fox news

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmenin Ukrayna krizinin çözümü için tek şans olduğunu söyledi.Rubio, “Henüz bir tarih ve saat ile ilgili bir bilgim yok ama bu gerçekten tek şans. Sanırım pek çok ülke özel olarak bu değerlendirmeye katılır” şeklinde konuştu.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD liderlerinin en yakın zamanda bir araya gelmesini beklediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yakin-zamanda-bir-gorusme-yapilabilecegini-soyledi-1096263703.html

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abd, marco rubio, donald trump, rusya, ukrayna, vladimir putin, fox news