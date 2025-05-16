https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/trump-mumkun-olan-en-kisa-surede-putinle-gorusmek-niyetini-acikladi-1096275721.html
Trump mümkün olan en kısa sürede Putin’le görüşme niyetini açıkladı
Trump mümkün olan en kısa sürede Putin’le görüşme niyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmenin ‘ayarlayabildiğimiz en kısa sürede’ gerçekleşeceğini belirtti. Abu Dabi'deki temasları... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T12:08+0300
2025-05-16T12:08+0300
2025-05-16T12:08+0300
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ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu gezisinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de temaslarına devam etti. Temasları sırasında zaman zaman basına konuşan Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile en kısa sürede görüşme niyetini açıkladı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Organize eder etmez bunu yapacağız. Bunu halledeceğiz” dedi. Görüşmenin önümüzde 2-3 hafta içerisinde gerçekleşebileceğine işaret eden Trump, “Doğruca buradan bile (görüşmeye) gidebilirdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum. Size dünyanın şu anda daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Sanırım 2-3 hafta içinde daha da güvenli hale getirebiliriz. Birkaç duruma bakacağız” ifadesini kullandı. Trump, Körfez gezisinin ardından Washington'a döneceği bildirildi.Trump kızının yeni bir çocuk sahibi olduğunu da duyurarak "Eve dönme zamanı, kızımın bir bebeği oldu, eve döneceğim ve bebeği göreceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yakin-zamanda-bir-gorusme-yapilabilecegini-soyledi-1096263703.html
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donald trump, vladimir putin, abd, rusya
donald trump, vladimir putin, abd, rusya
Trump mümkün olan en kısa sürede Putin’le görüşme niyetini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmenin ‘ayarlayabildiğimiz en kısa sürede’ gerçekleşeceğini belirtti. Abu Dabi'deki temasları sırasında gazetecilere konuşan Trump, torun sahibi olduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu gezisinin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de temaslarına devam etti. Temasları sırasında zaman zaman basına konuşan Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile en kısa sürede görüşme niyetini açıkladı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Organize eder etmez bunu yapacağız. Bunu halledeceğiz” dedi.
Görüşmenin önümüzde 2-3 hafta içerisinde gerçekleşebileceğine işaret eden Trump, “Doğruca buradan bile (görüşmeye) gidebilirdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum. Size dünyanın şu anda daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Sanırım 2-3 hafta içinde daha da güvenli hale getirebiliriz. Birkaç duruma bakacağız” ifadesini kullandı. Trump, Körfez gezisinin ardından Washington'a döneceği bildirildi.
Trump kızının yeni bir çocuk sahibi olduğunu da duyurarak "Eve dönme zamanı, kızımın bir bebeği oldu, eve döneceğim ve bebeği göreceğim" dedi.