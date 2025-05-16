https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yakin-zamanda-bir-gorusme-yapilabilecegini-soyledi-1096263703.html
Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi
Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, “Uygun zaman geldiğinde... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T00:07+0300
2025-05-16T00:07+0300
2025-05-16T00:07+0300
dünya
sebastian gorka
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beyaz saray ulusal güvenlik konseyi
politico
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump'ın yakında bir araya gelmesini beklediğini söyledi.Gorka, Politico tarafından düzenlenen çevrim içi röportajda, “Uygun zaman geldiğinde Başkan Trump, Putin ile aynı odada olacak. Ancak benim beklentime göre bu yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rubio-trump-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-dahil-olmaya-hazir-1096261016.html
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sebastian gorka, vladimir putin, donald trump, abd, rusya, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, politico
sebastian gorka, vladimir putin, donald trump, abd, rusya, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, politico
Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, “Uygun zaman geldiğinde Başkan Trump, Putin ile aynı odada olacak. Ancak benim beklentime göre bu yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump'ın yakında bir araya gelmesini beklediğini söyledi.
Gorka, Politico tarafından düzenlenen çevrim içi röportajda, “Uygun zaman geldiğinde Başkan Trump, Putin ile aynı odada olacak. Ancak benim beklentime göre bu yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.