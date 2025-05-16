https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yakin-zamanda-bir-gorusme-yapilabilecegini-soyledi-1096263703.html

Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi

Beyaz Saray, Trump ve Putin arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabileceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, “Uygun zaman geldiğinde... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T00:07+0300

2025-05-16T00:07+0300

2025-05-16T00:07+0300

dünya

sebastian gorka

vladimir putin

donald trump

abd

rusya

beyaz saray ulusal güvenlik konseyi

politico

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde terörle mücadeleden sorumlu kıdemli direktör ve ABD liderinin yardımcısı Sebastian Gorka, Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump'ın yakında bir araya gelmesini beklediğini söyledi.Gorka, Politico tarafından düzenlenen çevrim içi röportajda, “Uygun zaman geldiğinde Başkan Trump, Putin ile aynı odada olacak. Ancak benim beklentime göre bu yakın zamanda gerçekleşecek” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rubio-trump-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-dahil-olmaya-hazir-1096261016.html

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sebastian gorka, vladimir putin, donald trump, abd, rusya, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, politico