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Şampiyonluğunu lig bitimine 2 hafta kala ilan etti
Şampiyonluğunu lig bitimine 2 hafta kala ilan etti
Sputnik Türkiye
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, ligin bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona tarafları sokakları... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 skorla deviren Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona taraftarlarının geleneksel buluşma noktası olan Canaletes'te yaklaşık on bin kişinin katıldığı kutlamalarda meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı.RCDE Stadı'nda oynanan 36. hafta maçında lider Barcelona, Espanyol'a konuk oldu. Konuk ekip, 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı.Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.LaLiga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.Stat dışındaki kazada 13 yaralıEspanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı.İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi. Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
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barcelona, real madrid, la liga, la liga, la liga, şampiyon, şampiyonluk
barcelona, real madrid, la liga, la liga, la liga, şampiyon, şampiyonluk

Şampiyonluğunu lig bitimine 2 hafta kala ilan etti

06:56 16.05.2025 (güncellendi: 07:07 16.05.2025)
© AA / Lorena SopenaBarcelona lig bitimine 2 hafta kala ilan etti
Barcelona lig bitimine 2 hafta kala ilan etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Lorena Sopena
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 yenen Barcelona, ligin bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona tarafları sokakları doldurdu. Barcelona 28. kez şampiyon oldu.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol'u 2-0 skorla deviren Barcelona, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Barcelona taraftarlarının geleneksel buluşma noktası olan Canaletes'te yaklaşık on bin kişinin katıldığı kutlamalarda meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı.
RCDE Stadı'nda oynanan 36. hafta maçında lider Barcelona, Espanyol'a konuk oldu. Konuk ekip, 53. dakikada Lamine Yamal ve 90+6. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle derbide 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Espanyol'da 80. dakikada Leandro Cabrera, Yamal'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

LaLiga'da puanını 85 yapan Barcelona, takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkararak bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Espanyol ise 39 puanla 16. sırada kaldı.

Bu sezon İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı da müzesine götüren Barcelona, LaLiga'daki 28. şampiyonluğunu yaşadı.

Stat dışındaki kazada 13 yaralı

© AA / Jose BretonBarcelona
Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
Barcelona
© AA / Jose Breton
Espanyol-Barcelona maçının başladığı esnada stat dışında yaşanan bir kazada 13 kişi yaralandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, bir aracın taraftarların stada giriş yaptığı noktada kontrolden çıktığı ve 13 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

İlk açıklamalara göre olayın bir saldırı değil, kaza olduğu belirtildi. Katalonya yerel polisi, yaralananların Espanyol taraftarı olduğunu ve aracı kullanan kadın şoförün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
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