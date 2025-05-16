https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahinler-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-sahinin-tutuklandigi-ortaya-cikti--1096270687.html
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T10:48+0300
2025-05-16T10:48+0300
2025-05-16T10:55+0300
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büyükçekmece belediyesi
soruşturma
tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.Rüşvet verme suçundan gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bassavcilik-kucukcekmece-belediyesinden-son-10-yilda-insaat-ruhsati-verilen-projelerin-listesini-1096056789.html
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kemal şahin, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, tutuklama
kemal şahin, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, tutuklama
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı
10:48 16.05.2025 (güncellendi: 10:55 16.05.2025)
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.
Rüşvet verme suçundan gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.