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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahinler-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-sahinin-tutuklandigi-ortaya-cikti--1096270687.html
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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büyükçekmece belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.Rüşvet verme suçundan gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bassavcilik-kucukcekmece-belediyesinden-son-10-yilda-insaat-ruhsati-verilen-projelerin-listesini-1096056789.html
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kemal şahin, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, tutuklama
kemal şahin, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, tutuklama

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı

10:48 16.05.2025 (güncellendi: 10:55 16.05.2025)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.

Rüşvet verme suçundan gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
TÜRKİYE
Başsavcılık, Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi
8 Mayıs, 13:02
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