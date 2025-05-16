https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sahinler-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-sahinin-tutuklandigi-ortaya-cikti--1096270687.html

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T10:48+0300

2025-05-16T10:48+0300

2025-05-16T10:55+0300

türki̇ye

kemal şahin

büyükçekmece belediyesi

soruşturma

tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada turizmci iş insanı ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tutuklandı.Rüşvet verme suçundan gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Başsavcılığın soruşturması kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bassavcilik-kucukcekmece-belediyesinden-son-10-yilda-insaat-ruhsati-verilen-projelerin-listesini-1096056789.html

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kemal şahin, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, tutuklama