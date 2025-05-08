https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bassavcilik-kucukcekmece-belediyesinden-son-10-yilda-insaat-ruhsati-verilen-projelerin-listesini-1096056789.html

Başsavcılık, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi

Başsavcılık, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen işlerin listesini talep etti. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T13:02+0300

2025-05-08T13:02+0300

2025-05-08T13:02+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

küçükçekmece belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen tüm projeleri listesini istedi. Sözcü'nün haberine göre, 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi talep edildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece belediyesi