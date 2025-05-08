https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bassavcilik-kucukcekmece-belediyesinden-son-10-yilda-insaat-ruhsati-verilen-projelerin-listesini-1096056789.html
Başsavcılık, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi
Başsavcılık, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen işlerin listesini talep etti. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T13:02+0300
2025-05-08T13:02+0300
2025-05-08T13:02+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
küçükçekmece belediyesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen tüm projeleri listesini istedi. Sözcü'nün haberine göre, 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi talep edildi.
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cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece belediyesi
Başsavcılık, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen projelerin listesini istedi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen işlerin listesini talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'nden son 10 yılda inşaat ruhsatı verilen tüm projeleri listesini istedi.
Sözcü'nün haberine göre, 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi talep edildi.