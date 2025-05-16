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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-vekil-ivlevden-zelenskiyin-kirimla-ilgili-sozlerine-tepki-demagoji-yapiyor-1096269610.html
Rus vekil İvlev’den Zelenskiy’in Kırım’la ilgili sözlerine tepki: ‘Demagoji yapıyor’
Rus vekil İvlev’den Zelenskiy’in Kırım’la ilgili sözlerine tepki: ‘Demagoji yapıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili İvlev, Rusya'nın Kiev rejimi lideri Zelenskiy'nin Kırım'ın ve yeni bölgelerin... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T09:51+0300
2025-05-16T09:53+0300
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Rus vekil Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi Vladimir Zelenskiy’in Ankara’daki basın toplantısında yaptığı Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.İvlev, “Rusya'nın, Zelenskiy'in Kırım'ın, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin, Zaporijye ve Herson bölgelerinin aidiyetine ilişkin demagojik itiraflarına ihtiyacı yok. Bizim için daha önemli olan, bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın demokratik referandumlarda Rusya Federasyonu'na katılma yönünde oy kullanması, Kiev rejiminin diktatörünün görüşünden daha önemli” ifadesini kullandı.Zelenskiy'in Ukrayna anayasasına yaptığı atfın asılsız olduğunu kaydeden Rus vekil, “Ukrayna'nın halk tarafından kabul edilmiş bir anayasası yok. Ukraynalı liderler ülke tarihinde hiçbir zaman halklarına anayasa oylaması konusunda güvenmemişler. Halk oylamasıyla kabul edilen Rus Anayasası'nın aksine, Ukrayna'nın anayasası sadece oligarşik grupların ve yabancı nüfuz ajanlarının etkisi altında sadece 226 vekilden oluşan bir çoğunluğa sahip olan Verhovna Rada milletvekilleri tarafından kabul edilmiş ve değiştirilmiştir” yorumunda bulundu.ABD’li Albay Davis’ten Zelenskiy’e tepki: ‘Gerçeklikten kopuk’Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, YouTube kanalında, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ankara’daki basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Davis, “Artık Zelenskiy'in gerçeklikten kopuk olduğunu kabul edebiliriz” ifadesini kullandı.Kiev rejimi liderinin Ankara ziyareti sırasında alışıldık Rusya karşıtı açıklamalar yaptığına dikkat çeken ABD’li uzman, bu sözlerin yeni ‘şov’ amacıyla Zelenskiy ekibi tarafından hazırlandığını belirterek, “Bunu büyük bir prodüksiyon haline getirdiğini görebilirsiniz” dedi.Zelenskiy dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Kırım'ın bir Ukrayna yarımadası olduğunu ve toprak aidiyetinin tartışılmasının Ukrayna anayasasının ihlali anlamına geldiğini söylemişti. Zelenskiy’e göre Ukrayna yarımadayı ve yeni bölgeleri Rusya'nın bir parçası olarak yasal olarak tanımıyor.Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgeleri düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu’na katılmışlardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bölgelerin aidiyetinin tartışılmaz olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-disislerinden-istanbul-gorusmesiyle-ilgili-degerlendirme-cozum-mekanizmasi-bulunabilir-1096267844.html
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rusya, ukrayna, abd, kırım, donbass, leonid i̇vlev, daniel davis, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, abd, kırım, donbass, leonid i̇vlev, daniel davis, vladimir zelenskiy

Rus vekil İvlev’den Zelenskiy’in Kırım’la ilgili sözlerine tepki: ‘Demagoji yapıyor’

09:51 16.05.2025 (güncellendi: 09:53 16.05.2025)
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü, 2019
Kırım Köprüsü, 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili İvlev, Rusya'nın Kiev rejimi lideri Zelenskiy'nin Kırım'ın ve yeni bölgelerin aidiyetine ilişkin demagojik itiraflarına ihtiyacı olmadığını belirtti.
Rus vekil Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi Vladimir Zelenskiy’in Ankara’daki basın toplantısında yaptığı Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
İvlev, “Rusya'nın, Zelenskiy'in Kırım'ın, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin, Zaporijye ve Herson bölgelerinin aidiyetine ilişkin demagojik itiraflarına ihtiyacı yok. Bizim için daha önemli olan, bu bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın demokratik referandumlarda Rusya Federasyonu'na katılma yönünde oy kullanması, Kiev rejiminin diktatörünün görüşünden daha önemli” ifadesini kullandı.
Zelenskiy'in Ukrayna anayasasına yaptığı atfın asılsız olduğunu kaydeden Rus vekil, “Ukrayna'nın halk tarafından kabul edilmiş bir anayasası yok. Ukraynalı liderler ülke tarihinde hiçbir zaman halklarına anayasa oylaması konusunda güvenmemişler. Halk oylamasıyla kabul edilen Rus Anayasası'nın aksine, Ukrayna'nın anayasası sadece oligarşik grupların ve yabancı nüfuz ajanlarının etkisi altında sadece 226 vekilden oluşan bir çoğunluğa sahip olan Verhovna Rada milletvekilleri tarafından kabul edilmiş ve değiştirilmiştir” yorumunda bulundu.

ABD’li Albay Davis’ten Zelenskiy’e tepki: ‘Gerçeklikten kopuk’

Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, YouTube kanalında, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ankara’daki basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Davis, “Artık Zelenskiy'in gerçeklikten kopuk olduğunu kabul edebiliriz” ifadesini kullandı.
Kiev rejimi liderinin Ankara ziyareti sırasında alışıldık Rusya karşıtı açıklamalar yaptığına dikkat çeken ABD’li uzman, bu sözlerin yeni ‘şov’ amacıyla Zelenskiy ekibi tarafından hazırlandığını belirterek, “Bunu büyük bir prodüksiyon haline getirdiğini görebilirsiniz” dedi.
Zelenskiy dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Kırım'ın bir Ukrayna yarımadası olduğunu ve toprak aidiyetinin tartışılmasının Ukrayna anayasasının ihlali anlamına geldiğini söylemişti. Zelenskiy’e göre Ukrayna yarımadayı ve yeni bölgeleri Rusya'nın bir parçası olarak yasal olarak tanımıyor.
Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgeleri düzenlenen referandum sonucunda Rusya Federasyonu’na katılmışlardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bölgelerin aidiyetinin tartışılmaz olduğunu vurgulamıştı.
Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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