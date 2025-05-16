https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-disislerinden-istanbul-gorusmesiyle-ilgili-degerlendirme-cozum-mekanizmasi-bulunabilir-1096267844.html

Rus Dışişleri’nden İstanbul görüşmesiyle ilgili değerlendirme: ‘Çözüm mekanizması bulunabilir’

Rus Dışişleri’nden İstanbul görüşmesiyle ilgili değerlendirme: ‘Çözüm mekanizması bulunabilir’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın İstanbul’daki görüşmenin organizasyonu için her şey yaptığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, İstanbul’da... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T09:03+0300

2025-05-16T09:03+0300

2025-05-16T09:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rodion miroşnik

i̇stanbul

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeyle ilgili beklentilerini değerlendirdi.“Bugüne kadar yapmamız gereken her şeyi yaptık” diye kaydeden Miroşnik, “Bir girişimde bulunduk, bir müzakere platformu hazırladık, yetkin ve yetkili bir müzakereci grubu ortaya koyduk ve buna uygun olarak bir belge formatında açıklanan önerilerimiz var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Uzun süreli ateşkes Ukrayna’ya yeniden silahlanma fırsatı verir’Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes çağrılarını değerlendiren Miroşnik, sözlerini şöyle sürdürdü:Dolayısıyla burada uzun ve barışçıl bir çözüme ulaşma ve askeri çatışmayı tamamen sona erdirme arzusunu ortaya koyan bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyleyen Rus diplomat, “Burada söz konusu olan sadece, sahadaki çatışmayı yeni bir güçle başlatmak için küçük bir mola bulma çabası” ifadesini kullandı.İstanbul'daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduğunu dile getiren Miroşnik, “Yanılmaya hazırım ve Ukrayna tarafının daha yapıcı bir yaklaşımla geleceğini umabilirim, ki bu yaklaşımı meslektaşlarım uygulama mekanizmalarını aramak üzere detaylı bir şekilde tartışabileceklerdir” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ukrayna-bir-f-16-jetini-daha-kaybettigini-duyurdu-1096267003.html

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