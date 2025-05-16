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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-disislerinden-istanbul-gorusmesiyle-ilgili-degerlendirme-cozum-mekanizmasi-bulunabilir-1096267844.html
Rus Dışişleri’nden İstanbul görüşmesiyle ilgili değerlendirme: ‘Çözüm mekanizması bulunabilir’
Rus Dışişleri’nden İstanbul görüşmesiyle ilgili değerlendirme: ‘Çözüm mekanizması bulunabilir’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın İstanbul’daki görüşmenin organizasyonu için her şey yaptığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, İstanbul’da... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeyle ilgili beklentilerini değerlendirdi.“Bugüne kadar yapmamız gereken her şeyi yaptık” diye kaydeden Miroşnik, “Bir girişimde bulunduk, bir müzakere platformu hazırladık, yetkin ve yetkili bir müzakereci grubu ortaya koyduk ve buna uygun olarak bir belge formatında açıklanan önerilerimiz var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Uzun süreli ateşkes Ukrayna’ya yeniden silahlanma fırsatı verir’Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes çağrılarını değerlendiren Miroşnik, sözlerini şöyle sürdürdü:Dolayısıyla burada uzun ve barışçıl bir çözüme ulaşma ve askeri çatışmayı tamamen sona erdirme arzusunu ortaya koyan bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyleyen Rus diplomat, “Burada söz konusu olan sadece, sahadaki çatışmayı yeni bir güçle başlatmak için küçük bir mola bulma çabası” ifadesini kullandı.İstanbul'daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduğunu dile getiren Miroşnik, “Yanılmaya hazırım ve Ukrayna tarafının daha yapıcı bir yaklaşımla geleceğini umabilirim, ki bu yaklaşımı meslektaşlarım uygulama mekanizmalarını aramak üzere detaylı bir şekilde tartışabileceklerdir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ukrayna-bir-f-16-jetini-daha-kaybettigini-duyurdu-1096267003.html
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rusya, rodion miroşnik, i̇stanbul, ukrayna

Rus Dışişleri’nden İstanbul görüşmesiyle ilgili değerlendirme: ‘Çözüm mekanizması bulunabilir’

09:03 16.05.2025 (güncellendi: 09:21 16.05.2025)
© SputnikRodion Miroşnik
Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Rusya’nın İstanbul’daki görüşmenin organizasyonu için her şey yaptığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, İstanbul’da çatışmayı çözme yönünde bir mekanizma bulma şansının olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeyle ilgili beklentilerini değerlendirdi.
“Bugüne kadar yapmamız gereken her şeyi yaptık” diye kaydeden Miroşnik, “Bir girişimde bulunduk, bir müzakere platformu hazırladık, yetkin ve yetkili bir müzakereci grubu ortaya koyduk ve buna uygun olarak bir belge formatında açıklanan önerilerimiz var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Önce ilk yol geçilmeli, yani barışa ulaşmak için bir anlaşmaya varılmalı, yani çözüm mekanizmasının kendisi bulunmalı. Her iki tarafta da oluşturulan gruplar bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. Hem Rusya hem de Ukrayna için kabul edilebilir ve uluslararası toplum tarafından kabul görecek bir model üzerinde çalışabilirler. Böyle bir şans var.

‘Uzun süreli ateşkes Ukrayna’ya yeniden silahlanma fırsatı verir’

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin 30 günlük ateşkes çağrılarını değerlendiren Miroşnik, sözlerini şöyle sürdürdü:
30 günlük ateşkes, Ukrayna tarafının sadece mevzilerini yeniden güçlendirmek, tahkimat yapmak, silah tedarik etmek, güçleri, araçları ve benzerlerini yeniden toplamak için buna ihtiyacı olduğunu çok güzel anlıyoruz. Yani bunu, bir ay sonra yeni bir tırmanma seviyesine ulaşmak için istiyorlar. Doğal olarak bu hareket çözüm yönünde değil, tam tersi yöndedir.
Dolayısıyla burada uzun ve barışçıl bir çözüme ulaşma ve askeri çatışmayı tamamen sona erdirme arzusunu ortaya koyan bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyleyen Rus diplomat, “Burada söz konusu olan sadece, sahadaki çatışmayı yeni bir güçle başlatmak için küçük bir mola bulma çabası” ifadesini kullandı.
İstanbul'daki görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduğunu dile getiren Miroşnik, “Yanılmaya hazırım ve Ukrayna tarafının daha yapıcı bir yaklaşımla geleceğini umabilirim, ki bu yaklaşımı meslektaşlarım uygulama mekanizmalarını aramak üzere detaylı bir şekilde tartışabileceklerdir” diye ekledi.
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