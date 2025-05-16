Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: ‘Geleceği kurtarmanın yolu fosil yakıtların gömülü kalmasıdır’
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kafaya takılan kaskla gökyüzünde dolaşma zamanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural: Zelenskiy 2022'de büyük hata yaptı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin masada olması sürpriz değil; İsrail’in olmaması sürpriz’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
31 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
22:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
1950-1990 yılları arasında değişen oyun kültürü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel diplomasinin adresi Türkiye: İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
85 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:04
85 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:21
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
23:25
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-siyaset-bilimci-kiev-rejimi-muzakereleri-batili-ulkelerin-gucu-uzerinden-yurutmeye-calisiyor-1096292784.html
Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor
Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Aleksandr Asafov, Kiev rejiminin müzakerelerde gücünü kendi pozisyonundan değil, Batılı ülkelerden almaya çalıştığını belirtti. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T22:47+0300
2025-05-16T22:45+0300
dünya
aleksandr asafov
rusya
ukrayna
müzakere
i̇stanbul
kiev
amerika
batılı ülkeler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096278218_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d46ed70feffd41eef7ee11633ca21775.jpg
Uluslararası siyaset bilimci, Rusya Devlet Başkanlığı Kamu Dairesi Kanun Tasarıları Uzmanlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Asafov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/japon-diplomat-istanbul-gorusmeleri-2022deki-muzakerelerin-abd-ve-ingilterenin-baskisiyla-1096291599.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
kiev
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096278218_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3655961f8b8c22c87d62ce78b609b8ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr asafov, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, amerika, batılı ülkeler
aleksandr asafov, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, amerika, batılı ülkeler

Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor

22:47 16.05.2025
rusya türkiye ukrayna
rusya türkiye ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
Abone ol
Rus siyaset bilimci Aleksandr Asafov, Kiev rejiminin müzakerelerde gücünü kendi pozisyonundan değil, Batılı ülkelerden almaya çalıştığını belirtti.
Uluslararası siyaset bilimci, Rusya Devlet Başkanlığı Kamu Dairesi Kanun Tasarıları Uzmanlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Asafov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi:

Tüm taraflar müzakereleri güç pozisyonundan yürütmeye çalışıyor ancak burada Kiev rejimi var olmayan bir güçten veya Macron'dan, Mertz'den ya da Amerikalılardan almayı planladığı ödünç bir güç üzerinden müzakere etmeye çalışıyor.

Ve burada elbette güç pozisyonundan değil, Devlet Başkanının da dediği gibi, vardığı sonuçları ve argümanlarını sahadaki gerçeklerle destekleyebilen ülkenin yani güçlü olanın pozisyonundan bahsedilebilir. Ve burada, objektif olarak, elbette, Rusya'nın pozisyonu, Avrupa ve Amerikalılardan gelen bir dizi doğrudan tehdide rağmen daha güçlü görünüyor.

Rusya Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
DÜNYA
Japon diplomat: İstanbul görüşmeleri 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdi
21:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала