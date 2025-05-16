https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-siyaset-bilimci-kiev-rejimi-muzakereleri-batili-ulkelerin-gucu-uzerinden-yurutmeye-calisiyor-1096292784.html
Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor
Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Aleksandr Asafov, Kiev rejiminin müzakerelerde gücünü kendi pozisyonundan değil, Batılı ülkelerden almaya çalıştığını belirtti. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T22:47+0300
2025-05-16T22:47+0300
2025-05-16T22:45+0300
dünya
aleksandr asafov
rusya
ukrayna
müzakere
i̇stanbul
kiev
amerika
batılı ülkeler
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Uluslararası siyaset bilimci, Rusya Devlet Başkanlığı Kamu Dairesi Kanun Tasarıları Uzmanlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Asafov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/japon-diplomat-istanbul-gorusmeleri-2022deki-muzakerelerin-abd-ve-ingilterenin-baskisiyla-1096291599.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
kiev
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aleksandr asafov, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, amerika, batılı ülkeler
aleksandr asafov, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, amerika, batılı ülkeler
Rus siyaset bilimci: Kiev rejimi müzakereleri Batılı ülkelerin gücü üzerinden yürütmeye çalışıyor
Rus siyaset bilimci Aleksandr Asafov, Kiev rejiminin müzakerelerde gücünü kendi pozisyonundan değil, Batılı ülkelerden almaya çalıştığını belirtti.
Uluslararası siyaset bilimci, Rusya Devlet Başkanlığı Kamu Dairesi Kanun Tasarıları Uzmanlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Asafov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi:
Tüm taraflar müzakereleri güç pozisyonundan yürütmeye çalışıyor ancak burada Kiev rejimi var olmayan bir güçten veya Macron'dan, Mertz'den ya da Amerikalılardan almayı planladığı ödünç bir güç üzerinden müzakere etmeye çalışıyor.
Ve burada elbette güç pozisyonundan değil, Devlet Başkanının da dediği gibi, vardığı sonuçları ve argümanlarını sahadaki gerçeklerle destekleyebilen ülkenin yani güçlü olanın pozisyonundan bahsedilebilir. Ve burada, objektif olarak, elbette, Rusya'nın pozisyonu, Avrupa ve Amerikalılardan gelen bir dizi doğrudan tehdide rağmen daha güçlü görünüyor.