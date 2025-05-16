Tüm taraflar müzakereleri güç pozisyonundan yürütmeye çalışıyor ancak burada Kiev rejimi var olmayan bir güçten veya Macron'dan, Mertz'den ya da Amerikalılardan almayı planladığı ödünç bir güç üzerinden müzakere etmeye çalışıyor.

Ve burada elbette güç pozisyonundan değil, Devlet Başkanının da dediği gibi, vardığı sonuçları ve argümanlarını sahadaki gerçeklerle destekleyebilen ülkenin yani güçlü olanın pozisyonundan bahsedilebilir. Ve burada, objektif olarak, elbette, Rusya'nın pozisyonu, Avrupa ve Amerikalılardan gelen bir dizi doğrudan tehdide rağmen daha güçlü görünüyor.