Japon diplomat: İstanbul görüşmeleri 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdi

Bu görüşmelerde Rus heyeti esasen Mart-Nisan 2022'de İstanbul'da Ukrayna konusunda ortaya konulan önerilerin ne kadar yapıcı olduğunu, tarafların fiilen bir anlaşmaya vardığını, ancak bu anlaşmanın ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nasıl kesintiye uğratıldığını dünya kamuoyuna göstermeye çalıştı.

Bu bağlamda, Putin ve Trump arasında en kısa zamanda yüz yüze bir görüşmenin organize edilmesini ve ardından Zelenskiy'nin de katılımıyla üçlü formatta bir görüşmenin gerçekleşmesini umut edebiliriz. Ukrayna'da gerçek ve kalıcı bir barışa giden en kısa yolun ancak böyle bir diyalogla mümkün olabileceğini düşünüyorum.