https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/japon-diplomat-istanbul-gorusmeleri-2022deki-muzakerelerin-abd-ve-ingilterenin-baskisiyla-1096291599.html
Japon diplomat: İstanbul görüşmeleri 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdi
Japon diplomat: İstanbul görüşmeleri 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdi
Sputnik Türkiye
Japonya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya Bölümü eski direktörü Kazuhiko Togo, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T21:16+0300
2025-05-16T21:16+0300
2025-05-16T21:14+0300
dünya
rusya
ukrayna
görüşme
i̇stanbul
abd
i̇ngiltere
türkiye
vladimir putin
donald trump
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Japon diplomat, İstanbul’da yapılan son görüşmenin 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iranli-uzman-istanbul-gorusmeleri-rusya-icin-olumlu-1096291172.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
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rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, abd, i̇ngiltere, türkiye, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, abd, i̇ngiltere, türkiye, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy
Japon diplomat: İstanbul görüşmeleri 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdi
Japonya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya Bölümü eski direktörü Kazuhiko Togo, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi.
Japon diplomat, İstanbul’da yapılan son görüşmenin 2022’deki müzakerelerin ABD ve İngiltere'nin baskısıyla kesildiğini gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti:
Bu görüşmelerde Rus heyeti esasen Mart-Nisan 2022'de İstanbul'da Ukrayna konusunda ortaya konulan önerilerin ne kadar yapıcı olduğunu, tarafların fiilen bir anlaşmaya vardığını, ancak bu anlaşmanın ABD ve İngiltere'nin baskısıyla nasıl kesintiye uğratıldığını dünya kamuoyuna göstermeye çalıştı.
Bu bağlamda, Putin ve Trump arasında en kısa zamanda yüz yüze bir görüşmenin organize edilmesini ve ardından Zelenskiy'nin de katılımıyla üçlü formatta bir görüşmenin gerçekleşmesini umut edebiliriz. Ukrayna'da gerçek ve kalıcı bir barışa giden en kısa yolun ancak böyle bir diyalogla mümkün olabileceğini düşünüyorum.