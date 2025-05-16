Prof. Dr. Sambur: Rusya-Ukrayna görüşmelerinde taraflar vizyonlarını ortaya koyacak

Taraflar bu sürecin aslında altyapısını oluşturmaya yönelik bir takım görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Putin'in direkt görüşmelere hazırız demesinden itibaren süreç hakkında dünyada büyük bir ilgi oluştu. Bugün Dünya medyasının gözü İstanbul'daydı. Rusya 2022'deki İstanbul sürecinin devamı olarak bugünkü toplantıyı görüyor ve o bağlamda heyet başkanlığını Medinski yaptı. Daha önceki toplantıya da Medinski başkanlık ediyordu. Aynı şekilde Medinski yönetiminde profesyonel diplomatlardan oluşan bir heyet yolladı. Türkiye ara bulucu rolü ile bugünkü toplantıları koordine etmeye çalıştı. Baktığımız zaman Medinski'nin açıklamaları ışığında Rusya tarafı zamana yayılan, sürece yayılan diplomatik müzakerelerle sürecin götürülmesini istiyor. Zaten Medinski'nin açıklamalarına da baktığımız zaman görüşmenin bizzat kendisinin önemli olduğunu söylüyor. Karşılıklı esir takası gibi, esir serbestliği gibi böyle iyi niyet ifadesi sayılabilecek adımlar atılmasını öne çıkarıyor. Ve tabii burada çok önemli bir şart var ‘taraflar ilk önce konuya dair vizyonlarını ortaya koyacaklar, ondan sonra müzakereler yapılacak’ deniyor.