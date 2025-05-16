Prof. Dr. Sambur: Rusya-Ukrayna görüşmelerinde taraflar vizyonlarını ortaya koyacak
rusya ukrayna türkiye dolmabahçe
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in çağrısı İstanbul’da bir araya gelen Rusya – Ukrayna heyetlerinin görüşmesinden çıkan sonuçları değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur tarafların bundan sonrası için tarafların pozisyonlarını netleştirdiklerine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in çağrısı ile bir araya gelen Rusya – Ukrayna heyetleri 2022’den sonra yeniden Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.
Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kalındı. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştı.
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu başlıklara dikkat çekti:
Taraflar bu sürecin aslında altyapısını oluşturmaya yönelik bir takım görüşmeler yapmaya çalışıyorlar. Putin'in direkt görüşmelere hazırız demesinden itibaren süreç hakkında dünyada büyük bir ilgi oluştu. Bugün Dünya medyasının gözü İstanbul'daydı. Rusya 2022'deki İstanbul sürecinin devamı olarak bugünkü toplantıyı görüyor ve o bağlamda heyet başkanlığını Medinski yaptı. Daha önceki toplantıya da Medinski başkanlık ediyordu. Aynı şekilde Medinski yönetiminde profesyonel diplomatlardan oluşan bir heyet yolladı. Türkiye ara bulucu rolü ile bugünkü toplantıları koordine etmeye çalıştı. Baktığımız zaman Medinski'nin açıklamaları ışığında Rusya tarafı zamana yayılan, sürece yayılan diplomatik müzakerelerle sürecin götürülmesini istiyor. Zaten Medinski'nin açıklamalarına da baktığımız zaman görüşmenin bizzat kendisinin önemli olduğunu söylüyor. Karşılıklı esir takası gibi, esir serbestliği gibi böyle iyi niyet ifadesi sayılabilecek adımlar atılmasını öne çıkarıyor. Ve tabii burada çok önemli bir şart var ‘taraflar ilk önce konuya dair vizyonlarını ortaya koyacaklar, ondan sonra müzakereler yapılacak’ deniyor.
‘Rusya ve Amerika-Ukrayna arasında fark var’
Masadaki tarafların farklı tutumları benimsediğine dikkat çeken Sambur şu ifadeleri kullandı:
Yani burada Rusya pozisyonunu netleştiriyor, vizyonunu netleştiriyor. Eğer taraflar vizyonları konusunda anlaşırlarsa müzakerelere devam edilecek ama değilse bunun devamı belki de mümkün olmayacak şeklinde yorumlamak mümkün. Rusya diplomasiyi çok ustalıklı bir şekilde kullanılıyor. Ukrayna ve Amerika ise çok hızlı bir anlaşmadan yanalar. Çok zamana yayılmış bir müzakereyi istemiyorlar. Bu da Rusya ve Amerika-Ukrayna arasındaki çok önemli bir fark diye bunu not edebiliriz.