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Paris'te 'Zaferin 80. Yıldönümü' fotoğraf sergisi açıldı
Paris'te 'Zaferin 80. Yıldönümü' fotoğraf sergisi açıldı
Sputnik Türkiye
Paris'te 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış belgesel fotoğraf sergisi açıldı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T18:40+0300
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Faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanan ‘Avrupa'nın Kurtuluşu’ adlı belgesel fotoğraf sergisi bugün Paris'te açıldı. Fotoğraflar, telif hakkı uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya ait olan Sovyet bilgi ajansı Sovinformburo'nun fotoğraf arşivinden alındı. Sergide birçoğu ilk kez gösterilen 30 fotoğraf yer alıyor.Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim ve Uzmanlar Konseyi Küresel Sorunlar ve Uluslararası Güvenlik Komitesi üyesi Aleksandr Yakovenko, belgesel fotoğraf sergisinin 1944-45 yıllarında Avrupa'nın kurtuluşunun ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra yeniden inşasının etkileyici hikayesini gösterdiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Önümüzdeki günlerde ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ sergisi Varşova ve Madrid sakinlerinin de beğenisine sunulacak.‘Kurtuluş’ projesinin bir parçası olan sergi, Rusya ve Yurtdışındaki Kazak Savaşçılar Birliği ve Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ projesi kapsamında sunuluyor.
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paris, fotoğraf sergisi, i̇kinci dünya savaşı, zafer, rossiya segodnya, sovinformburo, aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, avrupa, varşova, madrid

Paris'te 'Zaferin 80. Yıldönümü' fotoğraf sergisi açıldı

18:40 16.05.2025
Paris'te Zaferin 80. Yıldönümü fotoğraf sergisi
Paris'te Zaferin 80. Yıldönümü fotoğraf sergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Paris'te 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış belgesel fotoğraf sergisi açıldı.
Faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanan ‘Avrupa'nın Kurtuluşu’ adlı belgesel fotoğraf sergisi bugün Paris'te açıldı. Fotoğraflar, telif hakkı uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya ait olan Sovyet bilgi ajansı Sovinformburo'nun fotoğraf arşivinden alındı. Sergide birçoğu ilk kez gösterilen 30 fotoğraf yer alıyor.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim ve Uzmanlar Konseyi Küresel Sorunlar ve Uluslararası Güvenlik Komitesi üyesi Aleksandr Yakovenko, belgesel fotoğraf sergisinin 1944-45 yıllarında Avrupa'nın kurtuluşunun ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra yeniden inşasının etkileyici hikayesini gösterdiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Bugün tarihin gerçekte olduğu gibi hatırlanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Sovyetler Birliği'nin bu savaştaki doğrudan kayıpları yaklaşık 27 milyon kişiyi buldu. Sergi, Avrupa ülkelerinin çektiği acıların bedelinin bir hatırlatıcısı ve gazi ve kurtarıcılara duyduğumuz saygının bir göstergesidir.

Önümüzdeki günlerde ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ sergisi Varşova ve Madrid sakinlerinin de beğenisine sunulacak.
‘Kurtuluş’ projesinin bir parçası olan sergi, Rusya ve Yurtdışındaki Kazak Savaşçılar Birliği ve Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ projesi kapsamında sunuluyor.
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