https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/pariste-zaferin-80-yildonumu-fotograf-sergisi-acildi-1096288964.html

Paris'te 'Zaferin 80. Yıldönümü' fotoğraf sergisi açıldı

Paris'te 'Zaferin 80. Yıldönümü' fotoğraf sergisi açıldı

Sputnik Türkiye

Paris'te 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış belgesel fotoğraf sergisi açıldı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T18:40+0300

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dünya

paris

fotoğraf sergisi

i̇kinci dünya savaşı

zafer

rossiya segodnya

sovinformburo

aleksandr yakovenko

rusya güvenlik konseyi

avrupa

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Faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanan ‘Avrupa'nın Kurtuluşu’ adlı belgesel fotoğraf sergisi bugün Paris'te açıldı. Fotoğraflar, telif hakkı uluslararası medya grubu Rossiya Segodnya'ya ait olan Sovyet bilgi ajansı Sovinformburo'nun fotoğraf arşivinden alındı. Sergide birçoğu ilk kez gösterilen 30 fotoğraf yer alıyor.Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim ve Uzmanlar Konseyi Küresel Sorunlar ve Uluslararası Güvenlik Komitesi üyesi Aleksandr Yakovenko, belgesel fotoğraf sergisinin 1944-45 yıllarında Avrupa'nın kurtuluşunun ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra yeniden inşasının etkileyici hikayesini gösterdiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Önümüzdeki günlerde ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ sergisi Varşova ve Madrid sakinlerinin de beğenisine sunulacak.‘Kurtuluş’ projesinin bir parçası olan sergi, Rusya ve Yurtdışındaki Kazak Savaşçılar Birliği ve Rusya Devlet Başkanlığı Kültürel Girişimler Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen ‘Kurtuluş. Zafere Giden Yol’ projesi kapsamında sunuluyor.

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paris, fotoğraf sergisi, i̇kinci dünya savaşı, zafer, rossiya segodnya, sovinformburo, aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, avrupa, varşova, madrid