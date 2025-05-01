https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/israilde-yangin-yaklasik-12-bin-donum-alan-etkilendi-1095824246.html
İsrail'de yangın: Yaklaşık 12 bin dönüm alan etkilendi
İsrail'de yangın: Yaklaşık 12 bin dönüm alan etkilendi
Sputnik Türkiye
İsrail'de başlayan ve kontrol altına alınamayan yangında 11 bin 700 dönümlük alan etkilendi. Yangının etkili olduğu bölgelere giriş yasağı getirildi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T02:17+0300
2025-05-01T02:17+0300
2025-05-01T02:17+0300
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batı kudüs
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
orman yangını
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İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını sebebiyle 11 bin 700 dönümlük alanın etkilendiği aktarıldı.Eştaol Ormanı'nda başlayan ve kontrol altına alınamayan yangının Kanada Parkı'nı küle çevirdiği bildirildi.Aynı zamanda yangınlar nedeniyle çok sayıda park ve ormanlık alana giriş yasağı kararı verildi.İsrail Sağlık Bakanlığı ise, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.Aynı zamanda İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada 12 yangın söndürme görevlisinin yaralandığı, Kudüs çevresindeki 10 yerleşim yeri ve yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/israilde-yangin-panigi-kuduse-yaklasan-alevler-nedeniyle-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1095821279.html
i̇srail
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i̇srail, tel aviv, batı kudüs, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, orman yangını
i̇srail, tel aviv, batı kudüs, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, orman yangını
İsrail'de yangın: Yaklaşık 12 bin dönüm alan etkilendi
İsrail'de başlayan ve kontrol altına alınamayan yangında 11 bin 700 dönümlük alan etkilendi. Yangının etkili olduğu bölgelere giriş yasağı getirildi.
İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını sebebiyle 11 bin 700 dönümlük alanın etkilendiği aktarıldı.
Eştaol Ormanı'nda başlayan ve kontrol altına alınamayan yangının Kanada Parkı'nı küle çevirdiği bildirildi.Aynı zamanda yangınlar nedeniyle çok sayıda park ve ormanlık alana giriş yasağı kararı verildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı ise, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.
Aynı zamanda İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada 12 yangın söndürme görevlisinin yaralandığı, Kudüs çevresindeki 10 yerleşim yeri ve yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.