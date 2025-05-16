https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/netanyahu-gazzede-halen-hayatta-olan-en-az-20-esir-var-1096266714.html
Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var
Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esir daha bulunduğunu belirterek 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T08:30+0300
2025-05-16T08:30+0300
2025-05-16T08:33+0300
i̇srail- filistin çatışması
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu açıkladı. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/israil-ordusu-han-yunusta-hamas-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1096164936.html
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steve witkoff, tel aviv, gazze, hamas, abd, i̇srail, i̇srail-filistin
steve witkoff, tel aviv, gazze, hamas, abd, i̇srail, i̇srail-filistin
Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var
08:30 16.05.2025 (güncellendi: 08:33 16.05.2025)
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esir daha bulunduğunu belirterek
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu açıkladı. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.
Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.