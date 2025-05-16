https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/netanyahu-gazzede-halen-hayatta-olan-en-az-20-esir-var-1096266714.html

Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var

Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esir daha bulunduğunu belirterek 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T08:30+0300

2025-05-16T08:30+0300

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i̇srail- filistin çatışması

steve witkoff

tel aviv

gazze

hamas

abd

i̇srail

i̇srail-filistin

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu açıkladı. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/israil-ordusu-han-yunusta-hamas-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1096164936.html

tel aviv

gazze

abd

i̇srail

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steve witkoff, tel aviv, gazze, hamas, abd, i̇srail, i̇srail-filistin