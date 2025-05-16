Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: ‘Geleceği kurtarmanın yolu fosil yakıtların gömülü kalmasıdır’
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kafaya takılan kaskla gökyüzünde dolaşma zamanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya-Ukrayna görüşmeleri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Trump, Türkiye'yi neden öne çıkardı?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
31 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
22:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Motokuryeler kayıt altına alınacak
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/netanyahu-gazzede-halen-hayatta-olan-en-az-20-esir-var-1096266714.html
Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var
Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esir daha bulunduğunu belirterek 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T08:30+0300
2025-05-16T08:33+0300
i̇srail- filistin çatışması
steve witkoff
tel aviv
gazze
hamas
abd
i̇srail
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088527641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f3e4060ca692cc3572500eb839d50ab.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu açıkladı. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/israil-ordusu-han-yunusta-hamas-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1096164936.html
tel aviv
gazze
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088527641_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3d84a2cc3559c5ba7e84e613b4ebac23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve witkoff, tel aviv, gazze, hamas, abd, i̇srail, i̇srail-filistin
steve witkoff, tel aviv, gazze, hamas, abd, i̇srail, i̇srail-filistin

Netanyahu: Gazze'de halen hayatta olan en az 20 esir var

08:30 16.05.2025 (güncellendi: 08:33 16.05.2025)
© AP Photo / Richard DrewNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de en az 20 İsrailli esir daha bulunduğunu belirterek
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerden en az 20'sinin halen hayatta olduğunu açıkladı. Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Gazze'ye uyguladığımız askeri baskı 148 kişinin serbest kalmasını sağladı. Hayatta olan en az 20 esir daha var." ifadesini kullandı.
Başbakan Netanyahu, esir takası konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 50'nin üzerinde esirin daha bulunduğunu tahmin ediyor.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
13 Mayıs, 08:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала