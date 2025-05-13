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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/israil-ordusu-han-yunusta-hamas-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1096164936.html
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus’ta Hamas hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T08:45+0300
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i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
i̇srail ordusu
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han yunus
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İsrail ordusunun sosyal medya hesabından, Han Yunus’ta gece saatlerinde Hamas hedeflerinin vuruldu bildirildi.Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri bir süre önce, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nde bulunan bir komuta ve kontrol merkezinden hareket eden Hamas'ı vurdu” ifadesine yer verildi.Saldırıdan önce sivillerin zarar görme riskini azaltmak için gerekli adımların atıldığı iddia edildi.İsrail ordusu, 18 Mart gecesi Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma ve rehineleri serbest bırakma planını kabul etmemesi nedeniyle saldırıların devam ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/libya-savunma-bakanligi-trablustaki-askeri-operasyonun-basariyla-sonuclandigini-duyurdu-1096164517.html
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i̇srail, i̇srail ordusu, gazze şeridi, han yunus, hamas, benjamin netanyahu
i̇srail, i̇srail ordusu, gazze şeridi, han yunus, hamas, benjamin netanyahu

İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu

08:45 13.05.2025 (güncellendi: 08:53 13.05.2025)
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yaptığı saldırılarda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus’ta Hamas hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından, Han Yunus’ta gece saatlerinde Hamas hedeflerinin vuruldu bildirildi.
Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri bir süre önce, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nde bulunan bir komuta ve kontrol merkezinden hareket eden Hamas'ı vurdu” ifadesine yer verildi.
Saldırıdan önce sivillerin zarar görme riskini azaltmak için gerekli adımların atıldığı iddia edildi.
İsrail ordusu, 18 Mart gecesi Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma ve rehineleri serbest bırakma planını kabul etmemesi nedeniyle saldırıların devam ettiğini söylemişti.
Libya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
DÜNYA
Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'taki askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu
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