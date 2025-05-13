https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/israil-ordusu-han-yunusta-hamas-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1096164936.html
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus’ta Hamas hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T08:45+0300
2025-05-13T08:45+0300
2025-05-13T08:53+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
i̇srail ordusu
gazze şeridi
han yunus
hamas
benjamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094622160_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_326df56e56fdb88730b31aa487015826.jpg
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından, Han Yunus’ta gece saatlerinde Hamas hedeflerinin vuruldu bildirildi.Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri bir süre önce, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nde bulunan bir komuta ve kontrol merkezinden hareket eden Hamas'ı vurdu” ifadesine yer verildi.Saldırıdan önce sivillerin zarar görme riskini azaltmak için gerekli adımların atıldığı iddia edildi.İsrail ordusu, 18 Mart gecesi Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma ve rehineleri serbest bırakma planını kabul etmemesi nedeniyle saldırıların devam ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/libya-savunma-bakanligi-trablustaki-askeri-operasyonun-basariyla-sonuclandigini-duyurdu-1096164517.html
i̇srail
gazze şeridi
han yunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094622160_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6ab96bc993e0228ad30afd4dc66e5a27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, i̇srail ordusu, gazze şeridi, han yunus, hamas, benjamin netanyahu
i̇srail, i̇srail ordusu, gazze şeridi, han yunus, hamas, benjamin netanyahu
İsrail ordusu Han Yunus’ta Hamas hedeflerini vurduğunu duyurdu
08:45 13.05.2025 (güncellendi: 08:53 13.05.2025)
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus’ta Hamas hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından, Han Yunus’ta gece saatlerinde Hamas hedeflerinin vuruldu bildirildi.
Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri bir süre önce, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nde bulunan bir komuta ve kontrol merkezinden hareket eden Hamas'ı vurdu” ifadesine yer verildi.
Saldırıdan önce sivillerin zarar görme riskini azaltmak için gerekli adımların atıldığı iddia edildi.
İsrail ordusu, 18 Mart gecesi Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma ve rehineleri serbest bırakma planını kabul etmemesi nedeniyle saldırıların devam ettiğini söylemişti.