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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/msbden-guvenlik-koruculari-aciklamasi-korucularimiz-terorle-mucadelenin-gercek-kahramanlardandir-1096280268.html
MSB'den güvenlik korucuları açıklaması: 'Korucularımız terörle mücadelenin gerçek kahramanlardandır'
MSB'den güvenlik korucuları açıklaması: 'Korucularımız terörle mücadelenin gerçek kahramanlardandır'
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MSB, güvenlik korucularıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarıdır'... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T13:50+0300
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Güvenlik korucularına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır." açıklamasını yaptı.'Beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir'Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik korucularına ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/msbden-pkknin-fesih-karariyla-ilgili-aciklama-silahlarin-teslimi-icin-mekanizma-kurulacak-1096245527.html
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milli savunma bakanlığı (msb), korucu, korucular

MSB'den güvenlik korucuları açıklaması: 'Korucularımız terörle mücadelenin gerçek kahramanlardandır'

13:50 16.05.2025
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Fotoğraf : Twitter/MSB
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MSB, güvenlik korucularıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarıdır' ifadelerini kullandı.
Güvenlik korucularına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır." açıklamasını yaptı.

'Beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir'

Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik korucularına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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