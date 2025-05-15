https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/msbden-pkknin-fesih-karariyla-ilgili-aciklama-silahlarin-teslimi-icin-mekanizma-kurulacak-1096245527.html
MSB kaynaklarından PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama: 'Silahların teslimi için mekanizma kurulacak'
MSB kaynaklarından PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama: 'Silahların teslimi için mekanizma kurulacak'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama geldi. Silahların teslimi konusuna değinen MSB kaynakları... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T13:11+0300
2025-05-15T13:11+0300
2025-05-15T13:22+0300
türki̇ye
pkk
milli savunma bakanlığı (msb)
silah
fesih
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:'Silahların teslimi konusunda koordineli bir mekanizma kurulacak'"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.'Terör var olduğu müddetçe mücadele sürecek'Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir".
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/dem-partiden-aciklama-pkknin-kongre-toplamasi-an-meselesi-1096087576.html
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pkk, milli savunma bakanlığı (msb), silah, fesih
pkk, milli savunma bakanlığı (msb), silah, fesih
MSB kaynaklarından PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama: 'Silahların teslimi için mekanizma kurulacak'
13:11 15.05.2025 (güncellendi: 13:22 15.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama geldi. Silahların teslimi konusuna değinen MSB kaynakları, “Devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacak” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık kaynakları, PKK’nın fesih süreci ile ilgili sorulara üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:
'Silahların teslimi konusunda koordineli bir mekanizma kurulacak'
"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.
'Terör var olduğu müddetçe mücadele sürecek'
Bölücü terör örgütü PKK’nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provakasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir".