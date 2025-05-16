https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/milyonda-bir-gorulen-enfeksiyona-yakalanmisti-fenerbahceli-oyuncu-mert-hakan-yandastan-iyi-haber--1096283741.html
Milyonda bir görülen enfeksiyona yakalanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber
Milyonda bir görülen enfeksiyona yakalanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber
Sputnik Türkiye
Nadir görülen bir enfeksiyona yakalanan ve bir aydır tedavisi süren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş taburcu oldu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:03+0300
2025-05-16T15:03+0300
2025-05-16T15:03+0300
spor
mert hakan yandaş
fenerbahçe
enfeksiyon
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Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve hastanede tedavisi süren tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hastaneden taburcu oldu. Yandaş'ın tedavisine tesislerde ve evde devam edileceği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde olacakFenerbahçeli tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyona yakalanmıştı. Yandaş'ın hastanedeki tedavisinden iyi haber geldi ve oyuncunun taburcu edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Yandaş'ın tedavisine tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.1 Temmuz'da takıma katılması bekleniyorMert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fenerbahce-duyurdu-mert-hakan-yandas-ameliyat-oldu-1095994639.html
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mert hakan yandaş, fenerbahçe, enfeksiyon
mert hakan yandaş, fenerbahçe, enfeksiyon
Milyonda bir görülen enfeksiyona yakalanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber
Nadir görülen bir enfeksiyona yakalanan ve bir aydır tedavisi süren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş taburcu oldu.
Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve hastanede tedavisi süren tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hastaneden taburcu oldu. Yandaş'ın tedavisine tesislerde ve evde devam edileceği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
15 gün boyunca özel doktor kontrolünde olacak
Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyona yakalanmıştı. Yandaş'ın hastanedeki tedavisinden iyi haber geldi ve oyuncunun taburcu edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Yandaş'ın tedavisine tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.
1 Temmuz'da takıma katılması bekleniyor
Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.