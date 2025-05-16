https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/milyonda-bir-gorulen-enfeksiyona-yakalanmisti-fenerbahceli-oyuncu-mert-hakan-yandastan-iyi-haber--1096283741.html

Milyonda bir görülen enfeksiyona yakalanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber

Milyonda bir görülen enfeksiyona yakalanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'tan iyi haber

Sputnik Türkiye

Nadir görülen bir enfeksiyona yakalanan ve bir aydır tedavisi süren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş taburcu oldu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T15:03+0300

2025-05-16T15:03+0300

2025-05-16T15:03+0300

spor

mert hakan yandaş

fenerbahçe

enfeksiyon

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Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve hastanede tedavisi süren tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hastaneden taburcu oldu. Yandaş'ın tedavisine tesislerde ve evde devam edileceği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde olacakFenerbahçeli tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyona yakalanmıştı. Yandaş'ın hastanedeki tedavisinden iyi haber geldi ve oyuncunun taburcu edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Yandaş'ın tedavisine tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.1 Temmuz'da takıma katılması bekleniyorMert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fenerbahce-duyurdu-mert-hakan-yandas-ameliyat-oldu-1095994639.html

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mert hakan yandaş, fenerbahçe, enfeksiyon