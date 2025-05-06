Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu

Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, hastanede sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmustur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.