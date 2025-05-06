https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/fenerbahce-duyurdu-mert-hakan-yandas-ameliyat-oldu-1095994639.html
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı olduğunu resmi sosyal medya... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T21:40+0300
2025-05-06T21:40+0300
2025-05-06T21:40+0300
spor
fenerbahçe
mert hakan yandaş
ameliyat
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
enfeksiyon
viral enfeksiyon
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Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, ayak bileği enfeksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.Deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı geçirdiği belirtilirken, sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/fenerbahceye-kotu-haber-mert-hakan-yandas-hastanelik-oldu-1095514837.html
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fenerbahçe, mert hakan yandaş, ameliyat, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, enfeksiyon, viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon
fenerbahçe, mert hakan yandaş, ameliyat, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, enfeksiyon, viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş ameliyat oldu
Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı olduğunu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, başarılı geçen operasyon sonrası oyuncuya geçmiş olsun dileklerinin iletildiği belirtildi.
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, ayak bileği enfeksiyonu nedeniyle ameliyat oldu.
Deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle artroskopik debridman ameliyatı geçirdiği belirtilirken, sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, hastanede sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmustur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.