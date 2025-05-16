Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: ‘Geleceği kurtarmanın yolu fosil yakıtların gömülü kalmasıdır’
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kafaya takılan kaskla gökyüzünde dolaşma zamanı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya-Ukrayna görüşmeleri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin masada olması sürpriz değil; İsrail’in olmaması sürpriz’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
21 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
26 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
31 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
22:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:49
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
22:36
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meteorolojiden-yeni-uyari-trakya-uzerinden-gelecek-yarin-istanbulu-etkisi-altina-alacak-1096284669.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Marmara bölgesinde bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:57+0300
2025-05-16T15:57+0300
türki̇ye
i̇stanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090631266_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0657fb45340cca1b8d14905ef933862d.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani şekilde etkili olacağı vurgulanarak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’ya yağış uyarısıYarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.İstanbul’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum tehlikesiMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün lokal görülen yağışların yarın kent geneline yayılacağını söyledi. Çalışkan, "Yağış zaman zaman doluya dönebilir, yer yer hortum oluşabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, altyapı sorunları nedeniyle sel riski de taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiğini belirtti.Marmara genelinde etkili olacakYağışların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çalışkan, "Marmara genelinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyorAyrıca Batı Karadeniz’in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’den uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-taniyacak-yeni-sistemin-detaylari-belli-oldu-1096283162.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090631266_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d23b6254a101016f0bd3ebe6776f117.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, marmara’da sağanak yağış, i̇stanbul kuvvetli yağmur, trakya yağış tahmini, dolu riski i̇stanbul, hortum uyarısı, sel ve su baskını tehlikesi, batı karadeniz fırtına, yağışlı hava dalgası, mgm hava durumu açıklaması
meteoroloji uyarısı, marmara’da sağanak yağış, i̇stanbul kuvvetli yağmur, trakya yağış tahmini, dolu riski i̇stanbul, hortum uyarısı, sel ve su baskını tehlikesi, batı karadeniz fırtına, yağışlı hava dalgası, mgm hava durumu açıklaması

Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak

15:57 16.05.2025
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Marmara bölgesinde bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul dahil birçok ili etkileyecek. Dolu, sel ve fırtına riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani şekilde etkili olacağı vurgulanarak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’ya yağış uyarısı

Yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum tehlikesi

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün lokal görülen yağışların yarın kent geneline yayılacağını söyledi. Çalışkan, "Yağış zaman zaman doluya dönebilir, yer yer hortum oluşabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, altyapı sorunları nedeniyle sel riski de taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiğini belirtti.

Marmara genelinde etkili olacak

Yağışların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çalışkan, "Marmara genelinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor

Ayrıca Batı Karadeniz’in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
EKONOMİ
Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak yeni sistemin detayları belli oldu
14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала