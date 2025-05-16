https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meteorolojiden-yeni-uyari-trakya-uzerinden-gelecek-yarin-istanbulu-etkisi-altina-alacak-1096284669.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak
Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Marmara bölgesinde bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:57+0300
2025-05-16T15:57+0300
2025-05-16T15:57+0300
türki̇ye
i̇stanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani şekilde etkili olacağı vurgulanarak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’ya yağış uyarısıYarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.İstanbul’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum tehlikesiMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün lokal görülen yağışların yarın kent geneline yayılacağını söyledi. Çalışkan, "Yağış zaman zaman doluya dönebilir, yer yer hortum oluşabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, altyapı sorunları nedeniyle sel riski de taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiğini belirtti.Marmara genelinde etkili olacakYağışların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çalışkan, "Marmara genelinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyorAyrıca Batı Karadeniz’in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’den uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.
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meteoroloji uyarısı, marmara’da sağanak yağış, i̇stanbul kuvvetli yağmur, trakya yağış tahmini, dolu riski i̇stanbul, hortum uyarısı, sel ve su baskını tehlikesi, batı karadeniz fırtına, yağışlı hava dalgası, mgm hava durumu açıklaması
Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Marmara bölgesinde bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul dahil birçok ili etkileyecek. Dolu, sel ve fırtına riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani şekilde etkili olacağı vurgulanarak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’ya yağış uyarısı
Yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum tehlikesi
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün lokal görülen yağışların yarın kent geneline yayılacağını söyledi. Çalışkan, "Yağış zaman zaman doluya dönebilir, yer yer hortum oluşabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, altyapı sorunları nedeniyle sel riski de taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiğini belirtti.
Marmara genelinde etkili olacak
Yağışların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çalışkan, "Marmara genelinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor
Ayrıca Batı Karadeniz’in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.