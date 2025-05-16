https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meteorolojiden-yeni-uyari-trakya-uzerinden-gelecek-yarin-istanbulu-etkisi-altina-alacak-1096284669.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak

Meteoroloji'den yeni uyarı: Trakya üzerinden gelecek, yarın İstanbul'u etkisi altına alacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Trakya ve Marmara bölgesinde bu gece başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T15:57+0300

2025-05-16T15:57+0300

2025-05-16T15:57+0300

türki̇ye

i̇stanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ani şekilde etkili olacağı vurgulanarak sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Yalova’ya yağış uyarısıYarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.İstanbul’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum tehlikesiMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, İstanbul’da bugün lokal görülen yağışların yarın kent geneline yayılacağını söyledi. Çalışkan, "Yağış zaman zaman doluya dönebilir, yer yer hortum oluşabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca, altyapı sorunları nedeniyle sel riski de taşıyan bölgelerde önlem alınması gerektiğini belirtti.Marmara genelinde etkili olacakYağışların sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çalışkan, "Marmara genelinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Pazar günü itibarıyla yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyorAyrıca Batı Karadeniz’in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’den uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Açıklamada, "Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.

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